Sabah rutininiz karaciğerinize zarar veriyor olabilir: İşte değiştirmeniz gerekenler
Sabah rutinleri günün enerji seviyesini belirler. Ancak pek çoğumuz için sabah rutini; çay içmek, kahvaltıyı atlamak veya stresle uyanmak gibi sıradan alışkanlıklardan ibaret. Peki, bu görünüşte zararsız davranışlar, vücudumuzun en önemli ve en az önemsenen organlarından biri olan karaciğere sessizce zarar veriyor olabilir mi?
Karaciğer; toksinleri filtreleyen, yağ ve şeker metabolizmasını yöneten, alkol ile ilaçları parçalayan ve vücudun sağlıklı işleyişini sağlayan hayati bir organ. Kalp veya beyin gibi doğrudan sinyal vermediğinden, zarar görmesi genellikle fark edilmeden ilerliyor. Uzmanlar, sabah rutininin karaciğere zarar veren pek çok alışkanlık barındırdığına dikkat çekiyor.