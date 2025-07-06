Sabah rutininiz karaciğerinize zarar veriyor olabilir: İşte değiştirmeniz gerekenler

Sonuç olarak, kahveden önce su içmek, sabahları hafif ve dengeli beslenmek, hareket etmek ve uyku düzenine özen göstermek gibi küçük değişiklikler zamanla karaciğer sağlığınız üzerinde büyük fark yaratabilir. Karaciğeriniz her zaman sessizce çalışır; artık ona teşekkür etmenin zamanı geldi.



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