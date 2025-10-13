Sabah yürüyüşü faydalı mı? Vücuda 6 etkisi var

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

Sabah yürüyüşü yapmak, kan dolaşımınızı iyileştirirken kalbinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Yürüdüğünüzde kalp, kan dolaşımında daha verimli hale gelir ve bu da atardamar duvarlarındaki basıncın azalmasına ve dolayısıyla kan basıncının düşmesine neden olur.

Araştırmalar, her gün otuz dakika yürümenin hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı değerlerinde kademeli düşüşlere yol açtığını göstermektedir. Bu egzersiz, yüksek yoğunluklu antrenmanların yoğun fiziksel zorlanmalarından kaçınırken kalp gerginliğini azaltmak için nazik bir yöntem sunar.