Sabah yürüyüşü mü akşam yürüyüşü mü: Kilo vermek için hangisi daha iyi?
Yürüyüş kilo kaybı için basit ama etkili bir egzersizdir ve yürüyüşünüzün zamanlaması faydalarını etkileyebilir. Hem sabah hem de akşam yürüyüşleri kilo kaybı ve genel sağlık için benzersiz faydalar sunar. Yürüyüşünüz için en uygun zaman bireysel programınıza, tercihlerinize ve hedeflerinize bağlıdır. Ancak en önemli faktör tutarlı kalmak ve yürüyüşü rutininizin düzenli bir parçası haline getirmektir. Peki sabah yürüyüşü mü, akşam yürüyüşü mü?
SABAH YÜRÜYÜŞÜ: METABOLİZMAYI HAREKETE GEÇİRİR
Gününüze sabahın erken saatlerinde tempolu bir yürüyüşle başlamak metabolizmanızı harekete geçirebilir ve gün boyunca kalorileri daha verimli bir şekilde yakmanıza yardımcı olabilir. Aç karnına egzersiz yapmak vücudunuzun depolanmış yağları enerji için kullanmasını teşvik edebilir ve bu da yağ kaybına yardımcı olabilir.