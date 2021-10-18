Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi?

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan'a, ailelerinden izin alamadıkları için evlenemeyen Rusyalı Mira ve Ağrılı Fırat’ın mücadelesi damga vurdu. Canlı yayına konuk olan Mira ve Fırat, Seda Sayan’dan yardım isteyerek evlilik için ilk adımı atmaya çalıştı.

Haberler 18.10.2021 - 16:08

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi? - 1
Sabahın Sultanı Seda Sayan’ın bugün yayınlanan yeni bölümüne Mira ve Fırat’ın aşkları damga vurdu. Fırat, Mira’yla evlenmesine onay vermeyen annesini canlı yayında ikna etmeye çalıştı.
Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi? - 2

Fırat’ın annesi Fatma Hanım “Ben yabancı gelin istemem. Mira geleneklerimizi bilmez. Oğluma başka bir gelin bulacağım” diyerek ikilinin evlenmesine izin vermedi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi? - 3
Milyonların önünde Fırat’ın annesi Fatma Hanım’ı ikna etmeye çalışan Mira, duygu dolu anlar yaşadı. Rus gelin Mira’ya destek telefonları yağarken kayınvalide Fatma Hanım’ı haklı bulanlar da oldu.
Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi? - 4

“ANNEMLE SEVDİĞİM ARASINDA KALDIM”

“Annem ve sevdiğim arasında kaldım” diyen Fırat, Mira’nın gözyaşlarına boğulmasıyla zor anlar yaşadı. Stüdyoda tansiyon git gide yükselirken anne Fatma Hanım oğluna, “Sana hakkımı helal etmiyorum. Ölürsem mezarıma gelme” diyerek herkesi şoke etti.

Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi? - 5

MİRA VE FIRAT KAVUŞABİLECEK Mİ?

Peki tüm yaşananlara rağmen orta yolu bulmaya çalışan Fırat şimdi ne yapacak? Mira kayınvalide adayı Fatma Hanım’a kendisini kabul ettirebilecek mi? Evlenmek isteyen Mira ve Fırat muradına erebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası yarın 09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan’da!

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