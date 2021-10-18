Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi?

Haberler 18.10.2021 - 16:08
Fırat’ın annesi Fatma Hanım “Ben yabancı gelin istemem. Mira geleneklerimizi bilmez. Oğluma başka bir gelin bulacağım” diyerek ikilinin evlenmesine izin vermedi.
“ANNEMLE SEVDİĞİM ARASINDA KALDIM”
“Annem ve sevdiğim arasında kaldım” diyen Fırat, Mira’nın gözyaşlarına boğulmasıyla zor anlar yaşadı. Stüdyoda tansiyon git gide yükselirken anne Fatma Hanım oğluna, “Sana hakkımı helal etmiyorum. Ölürsem mezarıma gelme” diyerek herkesi şoke etti.
MİRA VE FIRAT KAVUŞABİLECEK Mİ?
Peki tüm yaşananlara rağmen orta yolu bulmaya çalışan Fırat şimdi ne yapacak? Mira kayınvalide adayı Fatma Hanım’a kendisini kabul ettirebilecek mi? Evlenmek isteyen Mira ve Fırat muradına erebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası yarın 09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan’da!