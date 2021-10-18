Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Mira ve Fırat kavuşabilecek mi?

MİRA VE FIRAT KAVUŞABİLECEK Mİ?

Peki tüm yaşananlara rağmen orta yolu bulmaya çalışan Fırat şimdi ne yapacak? Mira kayınvalide adayı Fatma Hanım’a kendisini kabul ettirebilecek mi? Evlenmek isteyen Mira ve Fırat muradına erebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası yarın 09.45’te Sabahın Sultanı Seda Sayan’da!