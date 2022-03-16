Haberler 16.03.2022 - 11:12
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor.
Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.
Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verdi.
Sarıoğlu, "Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım" dedi.
Yağmur Sarıoğlu'nun açıklamasını ve pozunu görenler sosyal medyadai 'Artık takımı sen taşırsın', 'Kullanmadığıniz araç varmı acaba' yorumları yaptı.