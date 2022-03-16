Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun üç çocuk annesi pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü olmaya hazırlanıyor. Sarıoğlu ehliyetini aldığını duyurarak Galatasaray otobüsü önünde çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Haberler 16.03.2022 - 11:12

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor - 1

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor.


Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor - 2

Sarıoğlu, D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.


Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor - 3

Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verdi.


Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor - 4

Sarıoğlu, "Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım" dedi.


Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs şoförü oluyor - 5

Yağmur Sarıoğlu'nun açıklamasını ve pozunu görenler sosyal medyadai 'Artık takımı sen taşırsın', 'Kullanmadığıniz araç varmı acaba' yorumları yaptı.

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