Sabriye Şengül Survivor Türkiye-Yunanistan'da (Survivor'a damga vuran kadınlar)
Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'a Türk takımına daha önce yarışmaya katılmış bir kadın ismin geleceğini açıkladı. "Gelecek isim All Star'a katılmamış bir isim" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması akıllara yarışmaya damga vuran ancak All Star'a katılmamış isimleri getirdi. Survivor Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise Sabriye Şengül'ün yeniden Survivor'a gideceğini açıklandı. İşte Survivor'a dünden bugüne damga vuran isimler (All Star'a katılan isimler listeye alınmamıştır)
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Sabriye Şengül
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2Survivor Türkiye'den yapılan paylaşımda, "Survivor 2017'de adaya giden, performansı ve takım içindeki davranışları ile en dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül yeniden Survivor'da. Kickboks'ta aldığı madalyalarla dikkat çeken Sabriye Şengül Survivor Türkiye-Yunanistan'a dahil oldu" denildi.
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3Merve Oflaz
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4Tuğçe Melis Türk
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5Serenay Aktaş
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6Almeda Abazi
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7Berna Keklikliler
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8Ezgi Avcı
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9Fatmagül Fakı
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10Müge Üzel
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11Sahra Işık
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