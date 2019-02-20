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Sabriye Şengül Survivor Türkiye-Yunanistan'da (Survivor'a damga vuran kadınlar)

Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'a Türk takımına daha önce yarışmaya katılmış bir kadın ismin geleceğini açıkladı. "Gelecek isim All Star'a katılmamış bir isim" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması akıllara yarışmaya damga vuran ancak All Star'a katılmamış isimleri getirdi. Survivor Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise Sabriye Şengül'ün yeniden Survivor'a gideceğini açıklandı. İşte Survivor'a dünden bugüne damga vuran isimler (All Star'a katılan isimler listeye alınmamıştır)

  • 1

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı

    Sabriye Şengül

    SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? 

  • 2

    Survivor Türkiye'den yapılan paylaşımda, "Survivor 2017'de adaya giden, performansı ve takım içindeki davranışları ile en dikkat çeken isimlerden biri olan Sabriye Şengül yeniden Survivor'da. Kickboks'ta aldığı madalyalarla dikkat çeken Sabriye Şengül Survivor Türkiye-Yunanistan'a dahil oldu" denildi.
  • 3

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Merve Oflaz
  • 4

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Tuğçe Melis Türk
  • 5

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Serenay Aktaş
  • 6

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Almeda Abazi
  • 7

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Berna Keklikliler
  • 8

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Ezgi Avcı
  • 9

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Fatmagül Fakı
  • 10

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Müge Üzel
  • 11

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
    Sahra Işık
  • 12

    survivor 2019'a katılacak kadın yarışmacı kim?, survivor türkiye-yunanistan, survivor'a kim katılacak, acun ılıcalı kadın yarışmacı
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