Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Saç boyama işlemi sadece dışarıdan uygulanan bir bakım yöntemidir ve vücuda besleyici nitelikte madde sokmaz. Boyanın deri tarafından emilmesi de yeme-içme olarak değerlendirilmez. Önemli nokta, boyama esnasında boya veya suyun yanlışlıkla da olsa boğaza gitmemesidir. Bu tedbire dikkat edildiğinde, saç boyamak orucun sıhhatini etkilemez. Herhangi bir kaza veya kefaret de gerekmez. Sonuç olarak, saç boyama, orucu geçersiz kılan fiiller arasında yer almaz.

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?

SAÇ BOYAMAK ORUCU ETKİLER Mİ?

Oruçlu halde saç boyamak serbesttir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruç, yalnızca yenilip içilen şeylerle veya cinsel ilişkiyle bozulur. Saça sürülen boya, deri üstünde kaldığı için oruç kurallarını ihlal etmez. Bu işlem sırasında ürünün ağza veya burna kaçmamasına dikkat edilir. Normal şartlarda saç boyama su ile durulandıktan sonra saçtan akıp gider, midede sindirilen herhangi bir madde söz konusu olmaz. Bu nedenle oruçlu kişinin saçını istediği zamanda boyaması mümkündür. Oruç, uygulamadan etkilenmez ve gün boyu geçerliliğini korur. Boyamak isteyen kişi, işlem sırasında sadece yutma riskine karşı tedbir almalıdır.Saç boyamak, orucun geçerliliği üzerinde olumsuz etkiye sahip değildir. Cilde ya da saça uygulanan ürünler, yeme-içme sayılmadığı için orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, oruç tutan kişi dıştan uygulanan yöntemlerden dolayı orucunu kaybetmez. Boyanın içerdiği kimyasalların deri tarafından emilmesi de yeme-içme kategorisine girmez. Bu nedenle orucun sevabını veya kabulünü zedelemediği dile getirilir. Tek dikkat edilmesi gereken husus, yıkama esnasında ağza veya burna boya ya da su kaçırmamaktır. Bu basit önleme dikkat edildiğinde, saç boyamak oruca herhangi bir zarar vermez ve oruç olduğu gibi geçerliliğini sürdürür.