Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre saç boyamak oruç bozar mı?

Saç boyamak, yeme-içme kapsamına girmediği için orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarında orucu bozan haller, bilerek bir şey yutmak veya cinsel ilişki gibi sınırlı durumlarla belirtilir

Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre saç boyamak oruç bozar mı? - 1

SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

 Saç boyama işlemi sadece dışarıdan uygulanan bir bakım yöntemidir ve vücuda besleyici nitelikte madde sokmaz. Boyanın deri tarafından emilmesi de yeme-içme olarak değerlendirilmez. Önemli nokta, boyama esnasında boya veya suyun yanlışlıkla da olsa boğaza gitmemesidir. Bu tedbire dikkat edildiğinde, saç boyamak orucun sıhhatini etkilemez. Herhangi bir kaza veya kefaret de gerekmez. Sonuç olarak, saç boyama, orucu geçersiz kılan fiiller arasında yer almaz.

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?


Oruçlu halde saç boyamak serbesttir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruç, yalnızca yenilip içilen şeylerle veya cinsel ilişkiyle bozulur. Saça sürülen boya, deri üstünde kaldığı için oruç kurallarını ihlal etmez. Bu işlem sırasında ürünün ağza veya burna kaçmamasına dikkat edilir. Normal şartlarda saç boyama su ile durulandıktan sonra saçtan akıp gider, midede sindirilen herhangi bir madde söz konusu olmaz. Bu nedenle oruçlu kişinin saçını istediği zamanda boyaması mümkündür. Oruç, uygulamadan etkilenmez ve gün boyu geçerliliğini korur. Boyamak isteyen kişi, işlem sırasında sadece yutma riskine karşı tedbir almalıdır.

SAÇ BOYAMAK ORUCU ETKİLER Mİ?


Saç boyamak, orucun geçerliliği üzerinde olumsuz etkiye sahip değildir. Cilde ya da saça uygulanan ürünler, yeme-içme sayılmadığı için orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, oruç tutan kişi dıştan uygulanan yöntemlerden dolayı orucunu kaybetmez. Boyanın içerdiği kimyasalların deri tarafından emilmesi de yeme-içme kategorisine girmez. Bu nedenle orucun sevabını veya kabulünü zedelemediği dile getirilir. Tek dikkat edilmesi gereken husus, yıkama esnasında ağza veya burna boya ya da su kaçırmamaktır. Bu basit önleme dikkat edildiğinde, saç boyamak oruca herhangi bir zarar vermez ve oruç olduğu gibi geçerliliğini sürdürür.

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Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre saç boyamak oruç bozar mı? - 2

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYAMAK ORUCU ETKİLER Mİ?

Oruçlu bir kişinin saçını boyaması, orucun hükmü açısından değişiklik yaratmaz. Boyama işlemi besin içermediği ve cildin yüzeyinde kaldığı için oruç bozulmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyu net biçimde açıklamış ve “dıştan yapılan uygulamalar orucu bozmaz” demiştir. Bu kapsamda saç boyamak, makyaj yapmak ya da krem sürmek gibi yöntemler aynı kategoride değerlendirilir. Boya malzemesi ağız yoluyla alınmadığı sürece herhangi bir sorun oluşmaz. Yani bu işlem, oruç üzerinde etkisi olmayan bir bakım türüdür. Oruç, boğaza herhangi bir madde girmediği müddetçe aynen devam eder ve boyama işlemi orucu zedelemez.

DİYANET İŞLERİ FETVASINA GÖRE ORUÇLUYKEN SAÇ BOYAMAKTA SAKINCA VAR MI?


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvalarına göre oruçluyken saç boyamanın sakıncası yoktur. Resmî açıklamalarda, orucu bozan eylemlerin yenilip içilen maddelerle sınırlı olduğu dile getirilir. Saç boyası, dışarıdan uygulanan ve besleyici değeri olmayan bir üründür. Bu yüzden oruç kuralları çerçevesinde sakıncalı görülmez. Diyanet, “Makyaj veya saç boyamak, oruç bozan unsurlar arasında değildir” diyerek bu hükmü netleştirir. Sadece boyama sırasında ürünün vücuda ağız yolundan alınmaması konusunda dikkat edilmesi vurgulanır. Bu detaya özen gösterildiğinde, oruç geçerli biçimde devam eder. Dolayısıyla Diyanet’in fetvasına göre saç boyamakta herhangi bir sakınca bulunmaz.
Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre saç boyamak oruç bozar mı? - 3

ORUÇLU BİR KADIN ORUÇLU İKEN SAÇINI BOYATABİLİR Mİ?

Oruçlu bir bayanın saçını boyatması, orucun kurallarını ihlal etmez. Kadın veya erkek fark etmeksizin, dışarıdan uygulanan boyama işlemi oruç bozan eylemler arasında değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüşleri de bu yöndedir ve “saç boyamak orucu bozmaz” şeklinde açık ifadeler içerir. Kadınların kuaförde saç boyatması da temelde aynı hükümdedir. Boya veya su yutulmadığı sürece oruç geçerli kalır. Yeme, içme veya cinsel ilişki dışında orucu bozan bir faktör bulunmaz. Dolayısıyla oruçlu bir bayan, gün içerisinde saçını boyatmak istediğinde bunu rahatlıkla yapabilir ve orucunu eksiksiz şekilde tamamlar.

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYAMAK GÜNAH MI?


Oruçlu halde saç boyamak, günah olarak kabul edilmez. Günah kavramı, dinen yasaklanmış veya haram kılınmış fiilleri kapsar. Saç boyamak, orucu bozacak yahut ibadetin özüne ters düşecek bir eylem değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda “dıştan uygulanan kozmetik işlemler orucu bozmaz” şeklinde hüküm verdiğinden, günah sayılması söz konusu değildir. Boya işlemi esnasında besin değeri içeren herhangi bir ürün ağızdan alınmadığı sürece oruç ihlal edilmez. Bu nedenle oruç tutarken saç boyayan biri için günah veya kefaret gerekmez. Dini ölçülere göre bu işlem serbest kabul edilir.

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYATMAK CAİZ Mİ?


Oruçlu iken saç boyatmak caizdir. “Caiz” ifadesi, bir eylemin dini bakımdan yapılmasında sakınca olmadığı anlamını taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, boyanın saça sürülmesi ve ciltten emilmesi, yeme-içme kategorisine girmez. Bu nedenle oruç bütünlüğü korunur. Boyama işlemini kuaförde yaptırmakla evde yapmak arasında dini yönden fark yoktur. Önemli olan, boyanın veya sudan gelen artığın boğaza gitmemesidir. Bu tedbire dikkat edildiğinde, oruç bozulmaz ve kefaret ya da kaza da gerekmez. Dolayısıyla oruçlu iken saç boyatmak, dinen onaylanan ve yapılmasında engel bulunmayan bir uygulamadır.
Saç boyamak orucu bozar mı? Diyanet'e göre saç boyamak oruç bozar mı? - 4

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYAMANIN ORUCA BİR ZARARI VAR MI?

Oruçlu şekilde saç boyamanın oruca zarar verdiğine dair bir hüküm bulunmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruç, dıştan uygulanan kozmetik işlemlerle bozulmaz. Boyamanın temel kuralı, ürünün veya suyun yutulmamasıdır. Bu önlem alınırsa vücuda gıda değeri taşıyan bir madde girmediği için oruç geçerli kalır. Saç boyası ciltten emildiği zaman beslenme yerine geçmez ve ibadete zarar vermez. Bu konuda endişe duyanlar, boyama işlemini daha rahat yapmak için iftar ya da sahur sonrası tercih edebilir. Ancak gün içinde yapılması da zararlı sayılmaz. Kısacası, saç boyamanın oruca doğrudan bir zararı yoktur.

ORUÇU BOZAN ŞEYLER ARASINDA SAÇ BOYAMAK VAR MI?


Orucu bozan şeyler arasında saç boyamak yer almaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan fiilleri yemeye, içmeye ve cinsel ilişkiye bağlı şekilde açıklar. Saç boyası, dıştan uygulanan bir ürün olduğu için bu sınıflamaya girmez. Besin değeri olan bir madde ağızdan alınmadığı sürece oruç bozulmaz. Boyayı sürmek, saçta bekletmek veya durulamak, orucun bozulmasına yol açmaz. Bu yüzden “orucu bozan şeyler” listesinde saç boyamak bulunmaz. Dıştan uygulanan kozmetik işlemler, orucu geçersiz kılan faktörler arasında değerlendirilmez. Kişi, oruçlu iken saç boyadığında, ek bir kefaret ya da kaza borcu da doğmaz.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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