Saç dökülmesi neden olur? 4 yaygın sebebi var

MEVSİMSEL SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saçınızı fırçalarken veya banyo yaparken saç dökülmesi daha belirgin hale gelir ve sıklıkla saç tutamlarıyla sonuçlanır. Ek olarak, saç kırılgan ve kuru hissedilebilir, bu da daha fazla uç kırılmasına yol açabilir ve kuruluk saç derisinin pul pul ve kaşıntılı olmasına neden olabilir.





