Saç dökülmesi neden olur? 4 yaygın sebebi var
Saç dökülmesi en yaygın görülen sorunlardan biri. Genellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmelerinde artış görülür. Peki, bunun nedeni nedir? İşte saç dökülmesinin 4 yaygın nedeni.
Mevsimsel değişiklikler kuvvetli rüzgarlar, beslenme eksiklikleri, stres, yaşlanma ve mevsimsel sıcaklıklar gibi faktörler nedeniyle saç dökülmesi daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenlere yönelik müdahaleler saç dökülmesini yönetmeye yardımcı olabilir ve erken tedavi saç sağlığını ve büyümesini iyileştirebilir.