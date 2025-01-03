Saç dökülmesini önleyen yeni yöntem: Bilim insanları tamamen tesadüfen buldu

Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, deoksiriboz içeren bu jelinin minoksidil gibi yaygın saç dökülmesi tedavilerine benzer şekilde etkili olmasıydı. Bilim insanları, deoksiribozun saç köklerine daha fazla kan akışı sağlayarak bu etkileri oluşturduğunu düşünüyor.

Kalıtsal saç dökülmesi dünya çapında büyük bir sorunu oluştururken, şu ana kadar FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) sadece minoksidil ve finasterid gibi tedavilere onay verdi. Ancak bu tedaviler, her hasta üzerinde etkili olmayabiliyor ve bazıları yan etkiler yaratabiliyor.