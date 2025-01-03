Saç dökülmesini önleyen yeni yöntem: Bilim insanları tamamen tesadüfen buldu
Saç dökülmesi, dünyada milyonlarca kişinin ortak problemleri arasında yer alıyor. Saç dökülmesine daha çok stres, beslenme tarzı, bazı ilaçlar, tiroid hastalıkları, enfeksiyonlar ve genetik faktörler neden oluyor. Ancak Sheffield Üniversitesi ve Pakistan’daki COMSATS Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, saç dökülmesini önleyebilen yeni bir yöntem keşfetti.
Sheffield Üniversitesi ve Pakistan’daki COMSATS Üniversitesi’nden bilim insanları, kalıtsal saç dökülmesine karşı etkili olabilecek yeni bir tedavi yöntemi buldu.