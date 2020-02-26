Saç Dondurma Yarışması'ndan dikkat çeken modeller

Bu eğlenceli yarışmanın kazananına 100 dolar ödül veriliyordu. Yıllar içinde şöhreti artan yarışma, 2015 yılında bir fotoğrafın viral (sosyal medyada popüler) hale gelmesiyle dünya çapında tanınır hale geldi. O günden beri Takhini Kaplıcaları, ödül miktarını 750 dolara çıkardı ve pek çok yeni kategori ekledi. Ancak bu yıl yarışma, daha da üst boyuta taşınarak ödül miktarı yükseltildi.