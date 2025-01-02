Saçları sık kestirmek saç uzamasını hızlandırır mı? Bu doğruları çok az kişi biliyor

SAÇINIZI SIK KESTİRMEK DAHA SAĞLIKLI UZAMASINI SAĞLAR MI?

Gerçek: Saçınızı sık sık kestirmenin saç uzama hızınızı artırabileceği yaygın bir yanlış anlamadır. Saçınızı kestirmek, saç uçlarındaki kırıkları gidermeye yardımcı olarak daha sağlıklı ve kalın görünmesini sağlayabilir. Ancak saçınızın daha hızlı uzamasını sağlamaz. Saçınız uçlarından değil köklerinden uzar. Uygun bir saç bakım rutini sürdürmek saç uzamanızı etkilemede yardımcı olabilir.