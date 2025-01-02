Saçları sık kestirmek saç uzamasını hızlandırır mı? Bu doğruları çok az kişi biliyor
Saç dökülmesi, genetik, stres, beslenme eksiklikleri ve diğer faktörlerden kaynaklanan yaygın bir sorundur. Sık saç kesiminin saç uzamasını hızlandırması, stresin saç dökülmesini etkilememesi, pahalı ürünlerin saç sağlığını garanti etmesi ve sıcak suyla daha iyi saç temizliği yapılması gibi pek çok doğru bilinen yanlış var.
Saç dökülmesi birçok kişi için yaygın endişelerden biridir. İnsanlar genellikle taraklarında veya yastıklarında çok sayıda saç teli gördüklerinde endişelenirler.