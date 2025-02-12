Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor

Başlangıçta saçlarını sadece su ile yıkayan Peck, şimdilerde biberiye, kekik, lavanta, ısırgan otu, elma sirkesi ve zeytinyağı gibi bitkisel malzemelerle hazırladığı doğal bir karışımdan yararlanıyor.

Saçlarına derinlemesine bakım yapmak için ise çiğ yumurta ve bal içeren maskeler kullanıyor.



