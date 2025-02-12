Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor
1 yıldır saçlarını yıkamadığını söyleyen 23 yaşındaki Georgia Peck, bu sayede saçlarının daha sağlıklı ve parlak göründüğünü iddia etti. Saçlarına krem ve şampuan gibi kimyasallar sürmekten kaçınan genç kadın, ilk haftalarda yağlanma problemi yaşadığını ancak bu sorunun daha sonra ortadan kalktığını belirtti.
Saç yıkamama sürecini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Peck, zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde yer aldı ancak bu durumu umursamadı.
İlk etapta saçlarını yıkamamak için zor durduğunu anlatan genç kadın, kaşıntı ve kepek probleminden zamanla kurtulduğunu ifade etti.