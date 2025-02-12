Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor

1 yıldır saçlarını yıkamadığını söyleyen 23 yaşındaki Georgia Peck, bu sayede saçlarının daha sağlıklı ve parlak göründüğünü iddia etti. Saçlarına krem ve şampuan gibi kimyasallar sürmekten kaçınan genç kadın, ilk haftalarda yağlanma problemi yaşadığını ancak bu sorunun daha sonra ortadan kalktığını belirtti.

Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor - 1

Saç yıkamama sürecini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Peck, zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde yer aldı ancak bu durumu umursamadı. 

İlk etapta saçlarını yıkamamak için zor durduğunu anlatan genç kadın, kaşıntı ve kepek probleminden zamanla kurtulduğunu ifade etti. 

YAŞAM HABERLERİ

Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor - 2

''Arkadaşlarım ve ailem deli olduğumu düşünüyor'' diyen Peck, 5 yıl önce daha doğal içerikli saç ürünlerine yöneldi ancak bu kararının da saçları için yeterince faydalı olmadığını fark edince şampuanı tamamen bıraktı.

Saçlarını 1 yıldır yıkamıyor: Ailem ve arkadaşlarım deli olduğumu düşünüyor - 3

Başlangıçta saçlarını sadece su ile yıkayan Peck, şimdilerde biberiye, kekik, lavanta, ısırgan otu, elma sirkesi ve zeytinyağı gibi bitkisel malzemelerle hazırladığı doğal bir karışımdan yararlanıyor.

Saçlarına derinlemesine bakım yapmak için ise çiğ yumurta ve bal içeren maskeler kullanıyor.  

DAHA FAZLA GÖSTER