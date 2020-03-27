Saçlarını kazıtan Halil Sezai: Memnun musun corona virüs, memnun musun Çin?

Tüm dünyada yayılmaya devam eden corona virüse karşı herkes sosyal izolasyon kurallarına uyarak önlem almaya çalışıyor. Bu süreçte saçlarını kazıtan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, sosyal medyadan salgına isyan etti.

27.03.2020 - 11:44

Bugüne kadar 533 binden fazla kişinin etkilendiği; 24 binden fazla insanın ise hayatını kaybettiği corona virüse karşı alınan tedbirlerin başında, karantina ve sosyal izolasyon geliyor. Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri de uyguladıkları tedbirleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak takipçilerine örnek olmaya çalışıyor. O isimlerden biri de Halil Sezai.

Ünlü şarkıcı-oyuncu; köpeğini, kedisini ve kaplumbağasını korumak için kendisini eve kapattı.
Birkaç gün önce saçlarını kazıtan Sezai, yeni imajıyla sosyal medya hesabından koltukta otururken paylaştığı fotoğrafın altına "Al işte olacağı buydu... Memnun musun
corona virüs, memnun musun Çin?" şeklinde sitem etti.

Halil Sezaigeçen ayın ilk günlerinde aynı uçakta bulunduğu maske takan bir yolcuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı arkasındaki koltukta oturan ve maske takan iki yolcunun fotoğrafını paylaştı ve "Ya niye ya, niye? Niğde'ye gidiyoruz biz ağabey" ifadelerini kullandı.


"ÖNLEM ALINMALI"

Halil Sezai'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri şarkıcının da önlem alması için maske takmasının gerektiğini dile getirirken, kimisi ise esprili yorumlarda bulundu.

Sizai'nin bu paylaşımı yaptığı günlerde; Çin dışında Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görülmüştü. 

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