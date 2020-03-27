Saçlarını kazıtan Halil Sezai: Memnun musun corona virüs, memnun musun Çin?

Halil Sezaigeçen ayın ilk günlerinde aynı uçakta bulunduğu maske takan bir yolcuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı arkasındaki koltukta oturan ve maske takan iki yolcunun fotoğrafını paylaştı ve "Ya niye ya, niye? Niğde'ye gidiyoruz biz ağabey" ifadelerini kullandı.



"ÖNLEM ALINMALI"



Halil Sezai'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri şarkıcının da önlem alması için maske takmasının gerektiğini dile getirirken, kimisi ise esprili yorumlarda bulundu.



