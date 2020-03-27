Saçlarını kazıtan Halil Sezai: Memnun musun corona virüs, memnun musun Çin?

27.03.2020 - 11:44
Halil Sezaigeçen ayın ilk günlerinde aynı uçakta bulunduğu maske takan bir yolcuyla ilgili Twitter'dan paylaşım yapmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı arkasındaki koltukta oturan ve maske takan iki yolcunun fotoğrafını paylaştı ve "Ya niye ya, niye? Niğde'ye gidiyoruz biz ağabey" ifadelerini kullandı.
"ÖNLEM ALINMALI"
Halil Sezai'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri şarkıcının da önlem alması için maske takmasının gerektiğini dile getirirken, kimisi ise esprili yorumlarda bulundu.
Sizai'nin bu paylaşımı yaptığı günlerde; Çin dışında Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görülmüştü.