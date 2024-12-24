Sadece 2 malzeme zayıf saç köklerini onarmaya yetiyor: Ne kepek ne de mantar bırakıyor

Hindistan cevizi yağı, düşük moleküler ağırlığı ve yüksek laurik asit içeriği nedeniyle saç şaftına nüfuz etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir.

Saç korteksine derinlemesine nüfuz ederek protein kaybını azaltabilir ve saçı içeriden güçlendirebilir. Hindistan cevizi yağı, saçı ve saç derisini besleyen ve saç büyümesi için sağlıklı bir ortam sağlayan temel yağ asitleri açısından zengindir.

Yağ ayrıca saç lifleri arasındaki sürtünmeyi azaltarak kırılmayı ve uçların ayrılmasını önler ve dolaylı olarak saç uzunluğunun korunmasını destekler. Hindistan cevizi yağı ayrıca saç büyümesini engelleyebilecek saç derisi enfeksiyonlarını azaltmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahiptir.