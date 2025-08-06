Sadece mutluyken mi yaşadığınızı hissediyorsunuz?
‘’Yaşıyorum!’’ hissi size neleri çağrıştırıyor? İçinizde hangi duyguları uyandırıyor? Sadece mutluyken mi yaşadığınızı hissediyorsunuz? Yaşamınız içinde nihai amacınız mutluluk mu? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Son zamanlarda, kişisel gelişim adı altında bir “Mutluluk İllüzyonu”nun içine çekiliyoruz. Bu illüzyondan kastımız, mutluluğun bir duygu olarak değil, nihai bir “Amaç” olarak ele alınması ve bizlere servis edilmesi aslında. Çünkü insan canlısı olarak tek hissettiğimiz duygunun, tek hissedebileceğimiz duygunun ‘’Mutluluk’’ olması çok da gerçekçi değil. Mutluluk; felsefe, psikoloji, nörobilim, sosyoloji gibi birçok alanda farklı perspektiflerle ele alınmaktadır. Peki, Mutluluk nedir? Neden ‘’Mutluluk İllüzyonu’’ diyoruz?