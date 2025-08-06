Sadece mutluyken mi yaşadığınızı hissediyorsunuz?

Bunun için kendimize birkaç soru sorarak başlayabiliriz:



‘’Şu an gerçekten ne hissediyorum?’’



‘’Bu hisler bana ne anlatmak istiyor olabilir?’’



‘’Şu an neye ihtiyacım var?’’



‘’Benim için gerçekten önemli olan şeyler nelerdir?’’



‘’Hiçbir şey olmadığında bile neyin olması beni kendimde hissettirir?’’



‘’İstediğim bir gün nasıl geçerdi? İçinde neler barındırırdı?’’



‘’Hayatta neyin peşinden gitmeye değer buluyorum.’’



‘’Yaşlandığım zaman geriye baktığımda neleri iyi ki yaptım derdim?’’



Ve kendimize uygun bir alışkanlığı günlük alışkanlıklarımıza katabiliriz:



Günlük Tutmak (yazılı olmak zorunda değil boyalarla, fotoğraflarla, müziklerle hangisi sizi daha rahat hissettiriyorsa)



Şükür Defteri Tutmak/Şükür Alışkanlığı Kazanmak



Küçük, büyük fark etmeksizin kendinizi tebrik etmek; kutlama yapmak



Kısa nefes egzersizleri ile bedeniniz ile temas etmek



Dış uyaranlardan, özellikle ekranlardan uzak kendinizle vakit geçirmek



