Sadece tatlı değil; içinde lif, mineral, vitamin var. Diyet listelerinde bile var
Ramazan'da uzun süren açlığın ardından hafif tatlara yönelim artıyor. Kestane şekeri, ölçülü tüketildiğinde hem geleneksel hem de pratik bir tatlı olarak öne çıkıyor. Faydaları da saymakla bitmiyor.
Ramazan ayı yaklaşırken, iftarda ve sahur sofralarında tatlı tüketimi de konuşulmaya başlandı. Uzun süren açlık sonrasında vücudun bir anda ağır şeker ve yağ yüküyle karşılaşması, sindirim sistemi ve kan şekeri dengesi açısından dikkat edilmesi gerekiyor.
Ramazan'da hafif ve dengeli seçeneklere yöneldiği ifade edilirken bu dönemde kontrollü içeriklere sahip geleneksel lezzetler de ön plana çıkıyor. Kestane şekeri ölçülü tüketildiğinde hem tatlı ihtiyacını karşılayan hem de daha dengeli bir seçenek olarak da değerlendiriliyor.
LİF BAKIMINDAN ZENGİN
Kestane şekeri; kestane ve şekerli şerbetle yapılan, Türk kültürüne has bir tatlıdır. Evde yapımı da mümkün olan tatlıya şeker ilave edilmesi, kestane şekerinin faydalarını köreltmezken aksine faydalarını daha da aktif hale getirir. Kestane vitamin ve mineral deposu olarak bilinir ve yağ oranının düşük olmasıyla da lif bakımından da zengindir. Kestane ve kestane şekerinin faydalarını ise şöyle anlatmak mümkün:
DİYET PROGRAMLARININ BAŞINDA YER ALIYOR
Potasyum oranı en yüksek gıdalardan biridir ve potasyum eksikliği tedavisinde de kullanılır. Kalp ve kas sistemini uyandırır ve bedenin su dengesini düzenler. Kan dolaşımını hızlandırır, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı da yıllardan bu yana tercih edilir. Antioksidan özelliklerinin olmasıyla da bağışıklık sistemini güçlendirirken kansere karşı da koruyucu etki gösterir. Demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller ve B1, B2, C vitaminleri bakımından son derece zengin olup kış aylarında da hastalıktan korur. Tok tutucu özelliğiyle de acıkma hissini geciktirir, diyet programlarının başında yer alır.
Ancak kestane şekeri yoğun miktarda şeker içerir. Bu nedenle damar sertliğine sebebiyet verebilir ve diyabet hastalarının kestane şekerini değil, kestanenin kendisini tüketmesi tavsiye edilir.
