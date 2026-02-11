Sadece tatlı değil; içinde lif, mineral, vitamin var. Diyet listelerinde bile var

Potasyum oranı en yüksek gıdalardan biridir ve potasyum eksikliği tedavisinde de kullanılır. Kalp ve kas sistemini uyandırır ve bedenin su dengesini düzenler. Kan dolaşımını hızlandırır, fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı da yıllardan bu yana tercih edilir. Antioksidan özelliklerinin olmasıyla da bağışıklık sistemini güçlendirirken kansere karşı da koruyucu etki gösterir. Demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller ve B1, B2, C vitaminleri bakımından son derece zengin olup kış aylarında da hastalıktan korur. Tok tutucu özelliğiyle de acıkma hissini geciktirir, diyet programlarının başında yer alır.

Ancak kestane şekeri yoğun miktarda şeker içerir. Bu nedenle damar sertliğine sebebiyet verebilir ve diyabet hastalarının kestane şekerini değil, kestanenin kendisini tüketmesi tavsiye edilir.

