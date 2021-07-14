Sadi Celil Cengiz, Kaza Aşk'ın Okan'ını anlattı: Bizi çok şaşırtacak bazen onu tanıyamayacağız

Babasının holdingi, onay vereceği bir genç kızla evlenen oğluna devredeceğini açıklaması, Okan’ı harekete geçiriyor. Gaziantep’teki ninesine acil evlenmek istediğini söylüyor ve onun bulduğu Vildan Parlak’la evleniyor. Okan, tam olarak görücü usulü bile olmayan bu evlilikte mutluluğu yakalayacak mı?



Okan’ın yaptıkları hep bir hesaplaşma, bir karşılık ve kazanmak için, bu yüzden mutluluğu şu an için askıda diyelim. Okan’ın hedefi şimdilik mutluluk değil, kazanmak ama bu yolda eğer öğrenmeye başlar ve birtakım değişiklikler yaşarsa mutluluğu yakalar. Tabii ki burada en büyük pay Vildan’ın olur. Bakalım Vildan-Okan ilişkisi nerelere gelecek, nasıl bir yol izleyecek; belki sadece o yol mutluluk, bilemeyiz.