Sadi Celil Cengiz, Kaza Aşk'ın Okan'ını anlattı: Bizi çok şaşırtacak bazen onu tanıyamayacağız

Ailenizde sizin dışınızda sanatçı var mı? Sizi bu konuda desteklediler mi? Sizin çocuğunuz sanatçı olmak isterse destekler misiniz?

Kardeşim var. Kardeşim Semih Cengiz de tiyatrocu. Evet ailem her konuda olduğu gibi bu konuda da beni destekledi her an yanımda oldu. Çocuklarım sanatçı olmak isterse ya da ne yapmak isterlerse ne karar alırlarsa tabii ki onları destekler ve yanlarında olurum.