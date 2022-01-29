Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den veda mesajı

Haberler 29.01.2022 - 12:26
İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.
İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazede, Mahmutyazıcıoğlu'nun yedi ay önce evlendiği sunucu Ece Erken, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Cenazede Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken kol kolaydı. Ancak aynı fotoğrafa giren bir başka kişi de Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'ydi.
Kocadereli, güçlükte ayakta duran çocuklarının babaannesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu'nun koluna girerek ona destek verdi.
Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.
Ece Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, eşi Benan Kocadereli'ye dönmek istemesi nedeniyle sevgilisinin evinin önüne gidip lüks otomobiline zarar verdiği öne sürülmüştü.
Benan Kocadereli, boşanma döneminde katıldığı bir magazin programında, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'Büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet, boşanma' diye dizlerinin üzerine çöküp yalvarıyor. Babam aracılığı ile bir şans daha istedi. Şafak ya akıl tutulması yaşıyor ya da korkutuluyor" demişti.
Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı.
Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var.