Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den veda mesajı

Benan Kocadereli, boşanma döneminde katıldığı bir magazin programında, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana 'Büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet, boşanma' diye dizlerinin üzerine çöküp yalvarıyor. Babam aracılığı ile bir şans daha istedi. Şafak ya akıl tutulması yaşıyor ya da korkutuluyor" demişti.