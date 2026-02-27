SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı
27.02.2026 14:53
NTV - Haber Merkezi
SAG Ödülleri'nin adı 2026 itibariyle Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) olarak değiştirildi. 1 Mart'ta sahiplerini bulacak ödüller için heyecanlı bekleyiş başladı.
1995’ten bu yana SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, 2026 itibariyle yeni bir kimliğe büründü. Adı Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) olarak değişen ödül töreni için geri sayım başladı.
Ödüller, 1 Mart 2026'da düzenlenecek törenle dağıtılırken; Los Angeles’ta gerçekleşecek tören dijital bir platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Actor Awards töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kristen Bell üstlenecek. Hem sinema hem televizyon dalında en iyilerin ödüllendirildiği Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) adayları ise şöyle:
SİNEMA KATEGORİSİ
EN İYİ OYUNCU KADROSU
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley/ Hamnet
Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson/ Song Sung Blue
Chase Infiniti/ One Battle After Another
Emma Stone/ Bugonia
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Timothee Chalamet/ Marty Supreme
Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another
Ethan Hawke/ Blue Moon
Michael B. Jordan/ Sinners
Jesse Plemons/ Bugonia
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Odessa A’Zion/ Marty Supreme
Ariana Grande/ Wicked: For Good
Amy Madigan/ Weapons
Wunmi Mosaku/ Sinners
Teyana Taylor/ One Battle After Another
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Miles Caton/ Sinners
Benicio Del Toro/ One Battle After Another
Jacob Elordi/ Frankenstein
Paul Mescal/ Hamnet
Sean Penn/ One Battle After Another
EN İYİ DUBLÖR EKİBİ
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
TELEVİZYON KATEGORİSİ
EN İYİ OYUNCU KADROSU (DRAM)
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)
Britt Lower/ Severance
Parker Posey/ The White Lotus
Keri Russell/ The Diplomat
Rhea Seehorn/ Pluribus
Aimee Lou Wood/ The White Lotus
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)
Sterling K. Brown/ Paradise
Billy Crudup/ The Morning Show
Walton Goggins/ The White Lotus
Gary Oldman/ Slow Horses
Noah Wyle/ The Pitt
EN İYİ OYUNCU KADROSU (KOMEDİ)
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Kathryn Hahn/ The Studio
Catherine O’Hara/ The Studio
Jenna Ortega/ Wednesday
Jean Smart/ Hacks
Kristen Wiig/ Palm Royale
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Ike Barinholtz/ The Studio
Adam Brody/ Nobody Wants This
Ted Danson/ A Man on the Inside
Seth Rogen/ The Studio
Martin Short/ Only Murders in the Building
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Claire Danes/ The Beast in Me
Erin Doherty/ Adolescence
Sarah Snook/ All Her Fault
Christine Tremarco/ Adolescence
Michelle Williams/ Dying For Sex
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Jason Bateman/ Black Rabbit
Owen Cooper/ Adolescence
Stephen Graham/ Adolescence
Charlie Hunnam/ Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys/ The Beast in Me
Ödül sezonuna damga vuran "Sinners", "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme" gibi yapımların yanı sıra; Jessie Buckley, Timothee Chalamet, Teyana Taylor, Sean Penn gibi ünlü oyuncular da adaylar arasında yer aldı.
Televizyon kategorisinde de "The Pitt", "Adolescence" ve "The Studio" diziler dikkat çekti.
TAMİNLERDE ÖNE ÇIKANLAR
Öte yandan sinema kategorisinde Sinners filminin ödül alacağı tahmin edilirken; Hamnet yıldızı Jessie Buckley'nin bir kez daha en iyi kadın oyuncu ödülünü evine götürmesi bekleniyor. En iyi erkek oyuncu kategorisinde de tahminler Timothee Chalamet ve Michael B. Jordan yönünde.
Hiçbir filmin birden fazla ödül alamayacağı düşünülen Actor Awards'ta televizyon kategorisinde de komedi dalında merhum Catherine O'Hara'nın en iyi kadın oyuncu ödülü ve Seth Rogen'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü alması bekleniyor. Dram kategorisinde öne çıkan isimler ise Pluribus yıldızı Rhea Seehorn ve The Pitt'in başrolü Noah Wyle oldu.
Heyecanla beklenen Actor Awards (Oyuncu Ödülleri), 1 Mart Pazar akşamı sahiplerini bulacak.