Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı

27.02.2026 14:53

NTV - Haber Merkezi

SAG Ödülleri'nin adı 2026 itibariyle Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) olarak değiştirildi. 1 Mart'ta sahiplerini bulacak ödüller için heyecanlı bekleyiş başladı.

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı
NTV

1995’ten bu yana SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, 2026 itibariyle yeni bir kimliğe büründü. Adı Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) olarak değişen ödül töreni için geri sayım başladı.

 

Ödüller, 1 Mart 2026'da düzenlenecek törenle dağıtılırken; Los Angeles’ta gerçekleşecek tören dijital bir platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

 

Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Actor Awards töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Kristen Bell üstlenecek. Hem sinema hem televizyon dalında en iyilerin ödüllendirildiği Actor Awards (Oyuncu Ödülleri) adayları ise şöyle:

SİNEMA KATEGORİSİ 1
IMDB

SİNEMA KATEGORİSİ

EN İYİ OYUNCU KADROSU

 

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

 

EN İYİ KADIN OYUNCU

 

Jessie Buckley/ Hamnet

Rose Byrne/ If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson/ Song Sung Blue

Chase Infiniti/ One Battle After Another

Emma Stone/ Bugonia

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU

 

Timothee Chalamet/ Marty Supreme

Leonardo DiCaprio/ One Battle After Another

Ethan Hawke/ Blue Moon

Michael B. Jordan/ Sinners

Jesse Plemons/ Bugonia

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı 2
IMDB

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

 

Odessa A’Zion/ Marty Supreme

Ariana Grande/ Wicked: For Good

Amy Madigan/ Weapons

Wunmi Mosaku/ Sinners

Teyana Taylor/ One Battle After Another

 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

 

Miles Caton/ Sinners

Benicio Del Toro/ One Battle After Another

Jacob Elordi/ Frankenstein

Paul Mescal/ Hamnet

Sean Penn/ One Battle After Another

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı 3
IMDB

EN İYİ DUBLÖR EKİBİ

 

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

TELEVİZYON KATEGORİSİ 4
IMDB

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ OYUNCU KADROSU (DRAM)

 

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

 

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

 

Britt Lower/ Severance

Parker Posey/ The White Lotus

Keri Russell/ The Diplomat

Rhea Seehorn/ Pluribus

Aimee Lou Wood/ The White Lotus

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

 

Sterling K. Brown/ Paradise

Billy Crudup/ The Morning Show

Walton Goggins/ The White Lotus

Gary Oldman/ Slow Horses

Noah Wyle/ The Pitt

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı 5
IMDB

EN İYİ OYUNCU KADROSU (KOMEDİ)

 

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

 

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)

 

Kathryn Hahn/ The Studio

Catherine O’Hara/ The Studio

Jenna Ortega/ Wednesday

Jean Smart/ Hacks

Kristen Wiig/ Palm Royale

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

 

Ike Barinholtz/ The Studio

Adam Brody/ Nobody Wants This

Ted Danson/ A Man on the Inside

Seth Rogen/ The Studio

Martin Short/ Only Murders in the Building

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı 6
IMDB

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

 

Claire Danes/ The Beast in Me

Erin Doherty/ Adolescence

Sarah Snook/ All Her Fault

Christine Tremarco/ Adolescence

Michelle Williams/ Dying For Sex

 

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

 

Jason Bateman/ Black Rabbit

Owen Cooper/ Adolescence

Stephen Graham/ Adolescence

Charlie Hunnam/ Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys/ The Beast in Me

SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı 7
IMDB

Ödül sezonuna damga vuran "Sinners", "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme" gibi yapımların yanı sıra; Jessie Buckley, Timothee Chalamet, Teyana Taylor, Sean Penn gibi ünlü oyuncular da adaylar arasında yer aldı.

 

Televizyon kategorisinde de "The Pitt", "Adolescence" ve "The Studio" diziler dikkat çekti.

TAMİNLERDE ÖNE ÇIKANLAR 8
AFP

TAMİNLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Öte yandan sinema kategorisinde Sinners filminin ödül alacağı tahmin edilirken; Hamnet yıldızı Jessie Buckley'nin bir kez daha en iyi kadın oyuncu ödülünü evine götürmesi bekleniyor. En iyi erkek oyuncu kategorisinde de tahminler Timothee Chalamet ve Michael B. Jordan yönünde.

 

Hiçbir filmin birden fazla ödül alamayacağı düşünülen Actor Awards'ta televizyon kategorisinde de komedi dalında merhum Catherine O'Hara'nın en iyi kadın oyuncu ödülü ve Seth Rogen'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü alması bekleniyor. Dram kategorisinde öne çıkan isimler ise Pluribus yıldızı Rhea Seehorn ve The Pitt'in başrolü Noah Wyle oldu.

 

Heyecanla beklenen Actor Awards (Oyuncu Ödülleri), 1 Mart Pazar akşamı sahiplerini bulacak.