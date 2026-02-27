SAG Ödülleri isim değiştirmişti. 2026 Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı

Öte yandan sinema kategorisinde Sinners filminin ödül alacağı tahmin edilirken; Hamnet yıldızı Jessie Buckley'nin bir kez daha en iyi kadın oyuncu ödülünü evine götürmesi bekleniyor. En iyi erkek oyuncu kategorisinde de tahminler Timothee Chalamet ve Michael B. Jordan yönünde.

Hiçbir filmin birden fazla ödül alamayacağı düşünülen Actor Awards'ta televizyon kategorisinde de komedi dalında merhum Catherine O'Hara'nın en iyi kadın oyuncu ödülü ve Seth Rogen'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü alması bekleniyor. Dram kategorisinde öne çıkan isimler ise Pluribus yıldızı Rhea Seehorn ve The Pitt'in başrolü Noah Wyle oldu.

Heyecanla beklenen Actor Awards (Oyuncu Ödülleri), 1 Mart Pazar akşamı sahiplerini bulacak.