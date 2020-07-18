Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finalinden bir görüntüyü paylaşarak uyarmasının ardından Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, "İstenmeden oluşan bir durum oldu" dedi.

18.07.2020 - 10:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt - 1
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Survivor 2020 finalinden bir görüntüyü paylaşarak uyarıda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt - 2
Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt - 3
Koca'nın uyarısının ardından Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt - 4
Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısına Acun Ilıcalı'dan yanıt - 5
Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020 finalinde canlı SMS oylamasına çıkan Cemal Can ile Barış ikilisinden Cemal Can şampiyon olmuştu.

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