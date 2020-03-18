'Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz' (Ünlülerden evde keyfim yerinde paylaşımları)

Deniz Baysal:
Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bir dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Elbet bu dönemi bilimin ışığında atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun.Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin. Sevgiler.
Ceyda Düvenci:
Evimizdeyiz. Her şey yolunda. Endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini. Zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Maskeliler ev serüvenlerine devam ediyor...