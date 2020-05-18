Sağlık çalışanları için proje: Kahraman Barbie'ler
Corona virüs mücadelesinin kahramanları olarak gösterilen sağlık çalışanları yeni Barbie projesine yansıtıldı.
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18.05.2020 - 09:08
Sağlık çalışanlarına bir teşekkür de Barbie'den geldi. Küçük çocukların vazgeçilmez oyuncak bebeği Barbie, Corona Virüs salgını süresinde çalışanlar ve aileleri için yeni bir proje geliştirdi.
#ThankYouHeroes (Teşekkürler Kahramanlar) adındaki serinin 14-17 Mayıs arasındaki satışlarından elde edilen gelirler ‘First Responders Children’s’ vakfına bağışlanacak. Vakıf, salgın sırasında finansal desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım ediyor.
Farklı kariyerler için Barbie’ler tasarlayan Mattel’in Başkanı ve Barbie Yöneticisi Lisa McKnight, “Ön safhalarda çalışan gerçek kahramanları kutladığımız ve First Responders Children’s vakfı ile yardım ettiğimiz aileler için bu programı başlatmaktan gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı.
Çocukların salgında dramatik etkilerinin farkında olduklarını belirten McKnight, bu yeni Barbie projesi ile çocukların gerçek kahramanlardan ilham almalarını umuyor.
Barbie daha önce ise geliştirdikleri proje ve sosyal medya paylaşımlarında ev işleriyle meşgül bebekler geliştirerek evde kalınmasına dikkat çekmişti.
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