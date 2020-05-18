Sağlık çalışanları için proje: Kahraman Barbie'ler

Farklı kariyerler için Barbie’ler tasarlayan Mattel’in Başkanı ve Barbie Yöneticisi Lisa McKnight, “Ön safhalarda çalışan gerçek kahramanları kutladığımız ve First Responders Children’s vakfı ile yardım ettiğimiz aileler için bu programı başlatmaktan gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı.





