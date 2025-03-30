Sağlık Ocakları bayramda açık mı, idari izinde çalışıyor mu? Aile hekimleri bayram ve 9 günlük tatilde kapalı mı?
Ramazan Bayramı tatili başlarken birçok kamu kurumu faaliyetlerine ara verdi. Sağlık kuruluşlarından olan eczane, sağlık ocağı, hastanelerin çalışma durumları merak ediyor. Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle aile hekimleri, haftanın beş günü açık olurken hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatiline idari izin eklenerek 9 güne uzatıldı. Peki Sağlık Ocakları bayramda ve idari izinde açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık ocaklarının çalışma saatleri.
9 günlük bayram tatili başlarken sağlık ocağı çalışma saatleri ve günleri merak konusu oldu. Aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar, kontrolü olanlar ve ilaç yazdırmak isteyenler, sağlık ocağı çalışma saatlerine odaklandı. Milli ve dini bayramlarda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlar için 2,3,4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamında olduğunu açıklamıştı.