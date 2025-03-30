Sağlık Ocakları bayramda açık mı, idari izinde çalışıyor mu? Aile hekimleri bayram ve 9 günlük tatilde kapalı mı?

9 günlük bayram tatili başlarken sağlık ocağı çalışma saatleri ve günleri merak konusu oldu. Aile hekimlerinden randevu oluşturacaklar, kontrolü olanlar ve ilaç yazdırmak isteyenler, sağlık ocağı çalışma saatlerine odaklandı. Milli ve dini bayramlarda kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlar için 2,3,4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamında olduğunu açıklamıştı.