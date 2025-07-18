Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret

Uzmanlar, uzun vadede ilişkiyi ayakta tutan unsurun çoğu zaman tutku değil, istikrar olduğunu ifade ediyor. Tutku zamanla azalabilir ancak sağlam bir temele oturmuş ilişki, değişken duygulara rağmen ayakta kalabilir.

Marriage.com'a göre, istikrarlı ve sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren işaretler şu şekilde sıralanabilir: