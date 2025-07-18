Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret
Güven ve açık iletişim, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazları arasında yer alır. Peki, sağlıklı bir ilişkide olduğumuzu gösteren diğer işaretler nelerdir? İlişki koçu Dionne Eleanor Reid'e göre, bunu gösteren 13 sinyal var.
İlişkilerde istikrar, tarafların ilişkinin yönü ya da değeri hakkında sürekli sorgulama içinde olmadığı ilişkileri tanımlar. İstikrarlı bir ilişki; güven, iletişim ve duygusal bağın sağlam olduğu, iniş çıkışlarda bile bu kavramlarn korunduğu bir yapıya sahiptir.