Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret

Güven ve açık iletişim, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazları arasında yer alır. Peki, sağlıklı bir ilişkide olduğumuzu gösteren diğer işaretler nelerdir? İlişki koçu Dionne Eleanor Reid'e göre, bunu gösteren 13 sinyal var.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 1

İlişkilerde istikrar, tarafların ilişkinin yönü ya da değeri hakkında sürekli sorgulama içinde olmadığı ilişkileri tanımlar. İstikrarlı bir ilişki; güven, iletişim ve duygusal bağın sağlam olduğu, iniş çıkışlarda bile bu kavramlarn korunduğu bir yapıya sahiptir.


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Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 2

Uzmanlar, uzun vadede ilişkiyi ayakta tutan unsurun çoğu zaman tutku değil, istikrar olduğunu ifade ediyor. Tutku zamanla azalabilir ancak sağlam bir temele oturmuş ilişki, değişken duygulara rağmen ayakta kalabilir.

Marriage.com'a göre, istikrarlı ve sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren işaretler şu şekilde sıralanabilir:

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 3

DUYGULARINIZI AÇIKCA İFADE EDEBİLİYORSANIZ...

Sağlıklı bir ilişkide sadece sevgi değil, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular da saygılı bir şekilde dile getirilir. Sorunlar bastırılmaz, kaçınılmaz çatışmalar en yapıcı şekilde çözülür.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 4

KİŞİSEL GELİŞİMİ DESTEKLİYORSANIZ...

Partnerinizi kıskanmadan, bireysel hedeflerine ulaşmasını destekliyorsanız, bu ilişkinizin güven temelli ve sağlıklı olduğunu gösterir.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 5

MERAK HİÇ BİTMİYORSA...

Birbirinizin ilgi alanları ve günlük yaşantıları hakkında konuşmak, ilişkide yenilenmeyi ve bağın güçlenmesini sağlar.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 6

İLİŞKİNİZ ÜZERİNE ÇALIŞIYORSANIZ...

Güven inşa etmek, açık iletişim kurmak, birlikte zaman geçirmek ve ilişkinizi önceliklendirmek, istikrarlı ilişkinin yapı taşlarıdır.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 7

BİRBİRİNİZİN EN YAKIN ARKADAŞIYSANIZ...

İstikrarlı ilişkilerde dostluk temeldir. Partneriniz sizin sırdaşınız olurken, siz de onun hayatındaki diğer arkadaşlıkları desteklersiniz.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 8

TARTIŞMALAR BÜYÜMÜYORSA...

Anlayış ve empatiyle yaklaşıp tartışmaları kazanmaya değil, anlamaya odaklanıyorsanız, bu ilişkinin sağlıklı bir noktada olduğunu gösterir.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 9

BİRBİRİNİZE GÜVENİYORSANIZ...

Zor zamanlarda birbirinizin yanında olacağınızı bilmek, ilişkiye güç ve direnç kazandırır.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 10

HAKLI ÇIKMA KAYGINIZ YOKSA...

İlişkilerde sorunlara birlikte çözüm aramak, taraf tutmaktan ya da haklı çıkmaktan çok daha değerlidir.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 11

TOKSİK DAVRANIŞLARA İZİN VERMİYORSANIZ...

Sağlıklı bir ilişkide, manipülasyon ya da küçümseme gibi olumsuz davranışlara yer yoktur.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 12

DAVRANIŞLARINIZ ÖNGÖRÜLEBİLİRSE...

Birbirinizi tanımanız ve karşılıklı tepkilerinizi öngörebilmeniz, ilişkide güvenli bir alan yaratır.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 13

ADALETLİ OLMAYA ÇALIŞIYORSANIZ...

Tartışmalar yapıcıdır. Konuyla ilgisi olmayan geçmiş meseleler gündeme getirilmez. Çözüm odaklı yaklaşım benimsenir.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 14

BİRBİRİNİZİN HAYATINA AKTİF OLARAK DAHİLSENİZ...

Sağlıklı bir ilişkide kararlar birlikte alınır, fikir alışverişi yapılır. İlişki tek taraflı değil, karşılıklı katılımla sürer.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 15

BİRBİRİNİZİ SAVUNUYORSANIZ...

Sosyal ortamlarda ya da aile toplantılarında, ihtiyaç duyduğunuzda partnerinizin sizi desteklemesi istikrarlı ilişkinin göstergesidir.

Sağlıklı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 13 işaret - 16

İSTİKRARLI BİR İLİŞKİ NASIL SÜRDÜRÜLÜR?

İstikrarlı bir ilişki “doğal olarak” oluşmaz. Karşılıklı çaba, anlayış, sevgi ve güvenle büyür. Her iki tarafın da duygusal olarak dengeli olması, birbirini önceliklendirmesi, iletişim kurması ve güven ortamını beslemesi gerekir.

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