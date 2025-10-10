Sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atmak şart mı?

NASIL UYGULANIYOR?

Bilimsel araştırmalarla da desteklenen bu yöntem, haftada 4 gün, 30 dakikalık yürüyüş seansları şeklinde uygulanıyor. Her yürüyüş şu şekilde planlanıyor:



3 dakika tempolu yürüyüş (yüzde 70 efor)



3 dakika yavaş yürüyüş (yüzde 40 efor)



Bu döngü 5 kez tekrarlanarak toplamda 30 dakika tamamlanıyor.



Yürüyüş sırasında nefes nefese kalmadan, rahatça konuşabilecek durumda olmak yeterli. Bu da tekniği herkes için erişilebilir kılıyor.





