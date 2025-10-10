Sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atmak şart mı?
Yıllardır sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olarak gösterilen “günde 10 bin adım” kuralının aslında bilimsel bir temele dayanmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu kural, 1960’larda Japonya'da bir pedometre (adım sayar) şirketinin oluşturduğu pazarlama stratejilerinden yalnızca biri.
TikTok’ta fitness içerikleriyle tanınan Eugene Teo, bu konuda dikkat çeken bir öneri sundu: Japon yürüyüş rutini.
Teo’ya göre bu yöntem, yalnızca 30 dakikada 10 bin adımlık yürüyüşten 10 kat daha fazla fayda sağlıyor. Üstelik düşük tempolu, kolay uygulanabilir ve eklemlere zarar vermiyor.