Sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atmak şart mı?

Yıllardır sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi olarak gösterilen “günde 10 bin adım” kuralının aslında bilimsel bir temele dayanmadığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu kural, 1960’larda Japonya'da bir pedometre (adım sayar) şirketinin oluşturduğu pazarlama stratejilerinden yalnızca biri.

TikTok’ta fitness içerikleriyle tanınan Eugene Teo, bu konuda dikkat çeken bir öneri sundu: Japon yürüyüş rutini.

Teo’ya göre bu yöntem, yalnızca 30 dakikada 10 bin adımlık yürüyüşten 10 kat daha fazla fayda sağlıyor. Üstelik düşük tempolu, kolay uygulanabilir ve eklemlere zarar vermiyor.


NASIL UYGULANIYOR?

Bilimsel araştırmalarla da desteklenen bu yöntem, haftada 4 gün, 30 dakikalık yürüyüş seansları şeklinde uygulanıyor. Her yürüyüş şu şekilde planlanıyor:

3 dakika tempolu yürüyüş (yüzde 70 efor)

3 dakika yavaş yürüyüş (yüzde 40 efor)

Bu döngü 5 kez tekrarlanarak toplamda 30 dakika tamamlanıyor.

Yürüyüş sırasında nefes nefese kalmadan, rahatça konuşabilecek durumda olmak yeterli. Bu da tekniği herkes için erişilebilir kılıyor.


Japon yürüyüş rutini, koşuya göre çok daha az eklem baskısı oluşturuyor. Bu yönüyle özellikle diz, kalça ve bilek sorunları yaşayanlar ya da sakatlanma riski taşıyanlar için ideal bir egzersiz seçeneği sunuyor.


10 BİN ADIM EFSANESİ

Son çalışmalar, günde 10 bin adım atmanın ciddi bir zorunluluk olmadığını ortaya koydu. Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre, günde 7 bin adım atmak, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler için yeterli.

Günlük 7 bin adımın, kalp hastalıkları riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve yaşam süresini uzattığı belirtilirken, 10 bin adımın ise yalnızca genç ve sağlıklı bireyler için ideal olduğu vurgulandı.

