Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor
Araştırmalar, yalnızca 15 dakikalık basit bir egzersiz molasının ruh sağlığı üzerinde sağlıklı yaşam kampları kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, kısa yürüyüşler, dans veya evde yapılan egzersizlerin bile insanların ruh hallerinde belirgin iyileşme sağlayabileceğini belirtiyor.
Yapılan bir ankette, sağlıklı yaşam merkezlerini ziyaret eden 10 bin katılımcının yüzde 71’i, günlük kısa egzersizlerin pahalı tatillerden daha etkili olduğunu ifade etti.