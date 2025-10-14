Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor

Araştırmalar, yalnızca 15 dakikalık basit bir egzersiz molasının ruh sağlığı üzerinde sağlıklı yaşam kampları kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, kısa yürüyüşler, dans veya evde yapılan egzersizlerin bile insanların ruh hallerinde belirgin iyileşme sağlayabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor - 1

Yapılan bir ankette, sağlıklı yaşam merkezlerini ziyaret eden 10 bin katılımcının yüzde 71’i, günlük kısa egzersizlerin pahalı tatillerden daha etkili olduğunu ifade etti.

YAŞAM HABERLERİ

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor - 2

DÜZENLİ EGZERSİZİN KALICI FAYDASI VAR

Uzmanlar, kısa süreli ve düzenli egzersizin, geçici tatil deneyimlerinden daha kalıcı fayda sağladığını vurguluyor. Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) verilerine göre, halkın dörtte biri haftada yarım saatten az egzersiz yapıyor.

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor - 3

Araştırmalar, kısa egzersizin ruh halini düzenleyen, kaygıyı azaltan ve strese karşı dayanıklılığı artıran nörotransmitterlerin salınımını tetikleyerek refah üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Geçen yıl Amerikan Tabipler Birliği Dergisi JAMA’da yayımlanan bir çalışma, düzenli 15 dakikalık egzersizin kalp damar hastalıklarından ölüm riskini yüzde 27 oranında azalttığını ortaya koydu.

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor - 4

Dr. Brendon Stubbs, “15 dakikalık hareketin zihinsel sağlık üzerindeki etkisini görmek inanılmaz” dedi. Stubbs, öğle yemeği yürüyüşünden padel oynamaya kadar her seviyedeki egzersizin düzenli yapıldığında faydalı olduğunu belirtti.

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin: 15 dakika yetiyor - 5

SOSYAL AKTİVİTE EKSTRA FAYDALI

Stubbs, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli olan, 15 dakikanın başlanması için düşük bir engel olması; bu süre boyunca zihinsel iyilik hali artıyor ve bunun için aşırı yorulmanıza gerek yok. Egzersizi dışarıda ve bir arkadaşınızla yapmak ise ek fayda sağlıyor.”

