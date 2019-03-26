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Şahan Gökbakar: Hesabı Cengiz'e bırakıp kaçtık (Instagram'da ünlüler 26 Mart 2019)

Komedyen Şahan Gökbakar, Roma'da kariyerine devam eden Cengiz Ünder'le paylaştığı fotoğrafı, "Hesabı Cengiz'e bırakıp kaçtık" diyerek paylaştı. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Şahan Gökbakar

    "Romadaki medarı iftiharimiz @cengizunder le bulusup kahve ictik... Hesabi Cengize birakip kactik hanimla. Hakkini helal et artik. Yolun acik olsun kardesim. Herşeyin en iyisini hak ediyorsun"


  • 2

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