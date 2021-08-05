Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim

"KOCA BİR YALAN"

Gökbakar'ın villasının önüne izinsiz iskele yaptırıp, "özel mülktür" tabelası astığı iddia edilmiş, bunun üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, "Önce magazin olarak başlandı sonra ana haberlere ve gazete manşetlerine çıktı. Benden önceki sahibinin almış olduğu yapı kayıt belgeleri var. Evimin ve iskelemin kaçak olduğu koca bir yalan" diyerek tepki göstermişti. Ünlü komedyen, iskelesinin yapı kayıt belgesinin fotoğrafını da paylaşmıştı.