Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim

Sosyal medyadan canlı yayınlarla orman yangınlarına dair bilgi veren ve yardım çağrısı yapan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, kendisini mülkünün derdine düşmekle suçlayanlara yanıt verdi. Gökbakar, "Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim" dedi.

05.08.2021 - 09:00 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 09:09

Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim - 1
Türkiye'yi saran orman yangınları devam ederken Marmaris'te yazlığı bulunan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla yardım istedi. Ancak komedyeni mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.
Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim - 2

"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"

Gökbakar, kendisine gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi. 40 yaşındaki komedyen, "Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim" dedi.

Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim - 3
Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.
Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim - 4

"KOCA BİR YALAN"

Gökbakar'ın villasının önüne izinsiz iskele yaptırıp, "özel mülktür" tabelası astığı iddia edilmiş, bunun üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.  Şahan Gökbakar hakkında yapılan haberlere sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, "Önce magazin olarak başlandı sonra ana haberlere ve gazete manşetlerine çıktı. Benden önceki sahibinin almış olduğu yapı kayıt belgeleri var. Evimin ve iskelemin kaçak olduğu koca bir yalan" diyerek tepki göstermişti. Ünlü komedyen, iskelesinin yapı kayıt belgesinin fotoğrafını da paylaşmıştı.

Şahan Gökbakar: Kendi evim için kimseden yardım istemeyeceğim - 5
Yaşanan durum ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılan iskele ve arsa üzerindeki yapının yıkımı ya da yasal olup olmadığı konusunun yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda belli olacağı bilgisine ulaşılmıştı.

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