Şahan Gökbakar'dan çalışan babalar için pratik ve sağlıklı atıştırmalık tarifi (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Şahan Gökbakar Instagram hesabından çalışan babalar için pratik ve sağlıklı atıştırmalık tarifi verdi. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Şahan Gökbakar:
"Özellikle çalışan babalar için çok pratik ve sağlıklı çok kolay bir atıştırmalık...Çocuklariniza keyifle yapabilirsiniz.. Hanımlar bırakmayın peşlerini! Bakalim kaç baba yapacak bunu... Efe ve Ela icin sağlıklı siyez çubuk krakerler..."
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2"Eeee nedemişler, "Sinemada kral, evinde aile babası, mutfağında da iyi bir şef olmayı bileceksin"
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Müge Boz:
Yemek yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda food styling* yapmayı da. Bu sabah yaptığım bir bowl’u* size de anlatmak istedim. Aslında bildiğimiz tahin pekmez karışımı, ama farklı bir sunumla bambaşka / havalı bir hale geldi. Öncelikle yerli susam ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış tahin. Düşük ısıda pişirilmiş ve bir süre güneşte kurutulmuş (yani besin değerini kaybetmemiş) keçiboynuzu pekmezi. Bunları tahin oranı daha çok olacak şekilde karıştırdım. üzerine çiğ fındık, kuru dut, siyah üzüm, armut koyarak süsledim.
Kahvaltıdan sonra ekmeksiz yenebilecek çok lezzetli hem de inanılmaz enerji veren bir tarif oldu çıktı. Bi de insan her zaman tatlı yapamıyor, vakit olmayınca tatlı krizine birebir,
belki siz de seversiniz ve sofranıza tahin pekmezi farklı bir sunumla koyarsınız.
* Food Styling: Bir ürünü veya yemeği doğal olmayan ortamlarda veya zor şartlar altında en iyi en güzel ve lezzetli şekilde göstermektir.
* Smoothie Bowl: (Smoothie kasesi) Meyvelerin, kuru yemişlerin birleşmesiyle oluşan sağlıklı bir kahvaltı ya da ara öğündür.
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4Esra Kılıç: Merhaba (Bonjour)
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5İşte Esra Kılıç gibi Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyadaki lezzet paylaşımları...
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6Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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7Serenay Sarıkaya
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8Cem Yılmaz
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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10Eliz Sakuçoğlu
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Lorelei Taron
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.
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12Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.
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13Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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14Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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16Tuba Büyüküstün
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17Ozan Güven
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18Müjde Uzman
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19Şahan Gökbakar
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20Gizem Karaca
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21Şeyma Subaşı
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22Lidya Özdemiroğlu
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23Hande Soral
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24Ferzan Özpetek
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25Ebru Şallı
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26Yıldıray Şahinler
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27Ferzan Özpetek
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28Hayal Köseoğlu
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29Hande Erçel
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30Hande Doğandemir
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31Gökçe Bahadır
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32Can Yılmaz
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33Gamze Topuz
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34Hande Soral
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35Ebru Şallı
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36Yıldıray Şahinler
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Defne Samyeli: "Canım annem Sendegül Samyeli o güzel ellerine sağlık. Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize"
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38Cem Yılmaz
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39Lidya Özdemiroğlu
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40Amine Gülşe
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41Yasmin Erbil
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42Birce Akalay
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43Gupse Özay
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44Elvin Levinler
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45Eda Taşpınar
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46Elçin Sangu
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47Ezgi Mola
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48Ata Demirel
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49Aslıhan Gürbüz
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51Şahan Gökbakar
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52Danla Bilci
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53Meryem Uzerli
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54Ceylan Çapa
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55Nurgül Yeşilçay
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56Serra Yılmaz
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57Demet Şener
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58Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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6025 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.