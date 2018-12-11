Şahan Gökbakar'dan çalışan babalar için pratik ve sağlıklı atıştırmalık tarifi (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)

Müge Boz:

Yemek yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda food styling* yapmayı da. Bu sabah yaptığım bir bowl’u* size de anlatmak istedim. Aslında bildiğimiz tahin pekmez karışımı, ama farklı bir sunumla bambaşka / havalı bir hale geldi. Öncelikle yerli susam ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış tahin. Düşük ısıda pişirilmiş ve bir süre güneşte kurutulmuş (yani besin değerini kaybetmemiş) keçiboynuzu pekmezi. Bunları tahin oranı daha çok olacak şekilde karıştırdım. üzerine çiğ fındık, kuru dut, siyah üzüm, armut koyarak süsledim.

Kahvaltıdan sonra ekmeksiz yenebilecek çok lezzetli hem de inanılmaz enerji veren bir tarif oldu çıktı. Bi de insan her zaman tatlı yapamıyor, vakit olmayınca tatlı krizine birebir,

belki siz de seversiniz ve sofranıza tahin pekmezi farklı bir sunumla koyarsınız.

* Food Styling: Bir ürünü veya yemeği doğal olmayan ortamlarda veya zor şartlar altında en iyi en güzel ve lezzetli şekilde göstermektir.

* Smoothie Bowl: (Smoothie kasesi) Meyvelerin, kuru yemişlerin birleşmesiyle oluşan sağlıklı bir kahvaltı ya da ara öğündür.