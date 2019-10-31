Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 yanıtı: Leş kargaları saldırmaya başladı

31.10.2019 - 11:31
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler serisinin ilk filmleri ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak' vizyona girmeden günler önce sosyal medyaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de yapıldı.
8 Kasım’da vizyona girecek Recep İvedik 6’nın fragmanı, YouTube’da 19,5 milyonla izlenme rekoru kırarken, #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter’da TT oldu.
Şahan Gökbakar, filmiyle ilgili kampayaya sosyal medyadan yanıt verdi. Gökbakar, üzerindeki rakamın kadraja sığmadığı fotoğrafı paylaşarak, "Fragmanımızın izlenme rakamı ekrana sığmadı, kusura bakmayın. Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey! Ama sizler her zaman olduğu gibi ağızlarının payını verdiniz ve Recep İvedik 12 yılda 22 rekor kırdı. En çok izlenen 1. ve 2. film yaptınız. 12 yıldır zirveden indirmediniz. Ben ve ekibim de siz devam dediğiniz sürece sizi güldürmeye devam edeceğiz... Teşekkürler Türkiye" notunu yazdı.
Bilet aldıkları uçak Konya yerine Kenya’ya giden Recep İvedik ve arkadaşlarının macaralarını anlatan Recep İvedik 6’nın ilk üç günlük hasılatı 11 Kasım’da belli olacak.
Recep İvedik serisi, bugüne dek gösterilen 5 filmiyle toplam 26 milyon 767 bin seyirciye ulaştı. 2017’de vizyona giren'Recep İvedik 5, 7 milyon 437 bin kişiyle, Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmi unvanını elinde tutuyor.