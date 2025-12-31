Sahipsizler bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
NTV - Haber Merkezi
Star TV'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı "Sahipsizler 44'üncü bölüm ne zaman?" araştırılmaya başlandı.
Star TV'de iki sezondur izleyici karşısına çıkan Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler bu akşam var mı yok mu merak ediliyor.
31 Aralık Çarşamba akşamı 44'üncü bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen "Sahipsizler yeni bölüm var mı?" araştırılıyor.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler 44'üncü bölüm yayın akışında yer almıyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi. Dizinin yeni bölümü yerine Star TV ekranlarında "İbo Şov Yılbaşı Özel" programı izleyiciyle buluşacak.
Sahipsizler yeni bölümünün önümüzdeki çarşamba günü yani 7 Ocak akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler'in 44'üncü bölümünde; Cemo ve Haşmet arasında yaşananların iki aile arasında gerginliğe sebep olurken, Alazlar cephesinde de Pervin, Devran ve Hazar’ın aşireti birlikte yönetmesini istedi.