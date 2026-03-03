Sahipsizler final bölümünde neler olacak? Azize ve kardeşlerinin yeni hayatı

Devran aşirette yeni bir sayfa açar ve burayı kirli işlerden arındırır. Aşiret ağalarının çıkarlarına uymayan bu durum onları rahatsız eder ve Devran’ı bitirmek için yeni bir plana girişirler.

Öte yanda Yavuz, geçmişteki hatalarının kefaretini ödemek için Cemo’nun özgürlüğüne karşılık kendi suçlarını itiraf ederek adalete teslim olur. Cemo özgürlüğüne kavuştuktan sonra Melis ile birlikte ormana dönmeye karar verirler.