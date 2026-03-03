Sahipsizler final bölümünde neler olacak? Azize ve kardeşlerinin yeni hayatı
03.03.2026 14:27
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi "Sahipsizler", yarın akşam yayınlanacak 51'inci bölümüyle ekranlara veda ediyor. "Sahipsizler"in finalindeki mutlu son dikkat çekiyor.
İki sezondur çarşamba akşamları Star ekranlarında izleyiciyle buluşan “Sahipsizler” dizisi, ekranlara veda ediyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler”in final bölümü, 4 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.
Birbirlerinden kopmayan Azize ve kardeşlerinin hikayesini anlatan “Sahipsizler”in 51'inci final bölümünün konusu şöyle;
Azize ve Devran bebeklerini beklerken, ailenin diğer üyeleri hayatlarında yeni sayfalar açmıştır.
Zeliha’nın doğumuyla hastanede toplanan ailede küsler barışır; özellikle Haşmet’in torununu görüp Yusuf ve Zeliha ile helalleşmesi ailenin üzerindeki kara bulutları dağıtır.
Devran aşirette yeni bir sayfa açar ve burayı kirli işlerden arındırır. Aşiret ağalarının çıkarlarına uymayan bu durum onları rahatsız eder ve Devran’ı bitirmek için yeni bir plana girişirler.
Öte yanda Yavuz, geçmişteki hatalarının kefaretini ödemek için Cemo’nun özgürlüğüne karşılık kendi suçlarını itiraf ederek adalete teslim olur. Cemo özgürlüğüne kavuştuktan sonra Melis ile birlikte ormana dönmeye karar verirler.
Devran, Azize’ye büyük bir sürpriz yaparak tüm aileyi ormandaki yenilenen baba evinde bir araya getirir. Azize, doğum gününde oğlunu dünyaya getirir.
Yıllar sonra Azize, yaşadığı tüm zorlukları "Sahipsizler" adıyla kaleme aldığı kitabıyla başarılı bir yazar olarak karşımıza çıkar. Artık onlar "sahipsiz" değil, köklü ve mutlu bir ailedir.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.