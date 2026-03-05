Sahipsizler final yaptı. Dizinin yıldızlarından veda paylaşımları

Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram, dizinin hep aklında ve kalbinde yer alacağını söyledi ve hem ekip arkadaşlarına hem de seyirciye teşekkür etti. Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeliha’m seninle olmak duygularını paylaşmak benim için çok kıymetliydi. Kendimi bulmam ve ne istediğimi, ne hissettiğimi yol içerisinde görebilmemdeki katkın çok büyük, ilkler özeldir. Öyle de kalacak. Sahipsizler ailem sizi seviyorum."