Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? Sahipsizler bugün neden yok? 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışı
07.01.2026 16:53
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Sahipsizler'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi.
Star TV'de iki sezondur izleyici karşısına çıkan Sahipsizler, çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği "Sahipsizler bugün akşamı yayınlanacak mı?" sorusu merak konusu olurken, Star TV 7 Ocak 2026 yayın akışı araştırılıyor.
Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizi, kısa süreli yayın arası verdi. Bu sebeple yeni yılın ilk haftasında birçok dizi ekrana gelmedi. Sahipsizler dizisi de bu durumdan etkilendi.
SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YAYINLANMIYOR?
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu Sahipsizler, 31 Aralık akşamı olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Star TV 7 Ocak yayın akışına göre; başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler, 44'üncü bölümüyle 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Star TV'de yayınlanacak.
SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sahipsizler 43'üncü bölümde; Cemo ve Haşmet arasında yaşananların iki aile arasında gerginliğe sebep olurken, Alazlar cephesinde de Pervin, Devran ve Hazar’ın aşireti birlikte yönetmesini istedi.