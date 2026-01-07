Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? Sahipsizler bugün neden yok? 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışı

Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu Sahipsizler, 31 Aralık akşamı olduğu gibi bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Star TV 7 Ocak yayın akışına göre; başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.