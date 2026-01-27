Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Devran için zorlu seçim
27.01.2026 12:17
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler dizisi, yarın akşam 46'ncı bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme; intikam hırsı ile Azize'ye verdiği söz arasında kalan Devran damga vuracak.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden “Sahipsizler" dizisi, 28 Ocak Çarşamba yani bu akşam 46'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler”in 46'ncı bölüm konusu şöyle;
Ormanlık alanda fenalaşan Azize, Devran tarafından apar topar hastaneye yetiştirilir. Bebeğini kaybetme korkusuyla sarsılan Azize’nin duyduğu kalp atışları, Alaz ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olur.
Doktorun “altı haftalık hamilelik” müjdesi ailede büyük bir sevinç yaratırken, bu haber bebekten ve Devran’dan kurtulmak isteyen Hazar ve Bade cephesinde büyük bir krize neden olur.
Hem Devran hem Hamiyet ve Yavuz, Azize’nin hamileliği için adak adamıştır. Ancak Azize, eve davul zurnayla getirilen koçun kesilmesine karşı çıkar; onun adak için farklı planları vardır. Bu sırada Pervin, oğlu Hazar’ı bir an önce evlendirmek ister ve Melis’i “aşiret gelini” yapmak için bir teklifte bulunur.
Azize’nin sağlığına kavuşması ve bebek haberi şerefine yalıda büyük bir aile yemeği düzenlenir. Tüm aile kutlama masasında bir araya gelmişken, intikam yemini eden Tufan ve adamları yalıyı kuşatır.
Devran, karısına verdiği “elini kana bulamama” sözü ile intikam hırsı arasında kalır. Alazların ve ailesinin geleceği için geri dönüşü olmayan bir seçim yapmak zorundadır.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.