Sahipsizler'de Azize için büyük yıkım

Devran, hem Azize’ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman’dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye’ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini “korkulu rüyası” Osman’a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer.