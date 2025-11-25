Sahipsizler'de Azize için büyük yıkım
25.11.2025 11:40
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler, yarın 39'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; annesini kavuştuğu gibi yeniden kaybeden Azize büyük bir yıkım yaşar.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler'in 39'uncu bölüm konusu şöyle;
Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider.
Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap’ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.
Devran, hem Azize’ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman’dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye’ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini “korkulu rüyası” Osman’a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer.
Zeliha cephesinde ise, Yusuf’un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.
Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken, Alazlar’ı bitirmek için ilk hedefini Vahap’a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.