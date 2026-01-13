Sahipsizler'de Azize için zor günler
13.01.2026 08:23
NTV - Haber Merkezi
İki hafta aranın ardından yarın akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak Sahipsizler 44'üncü bölümde Azize için birçok şey üst üste gelecek.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden “Sahipsizler”, iki haftalık yeni yıl arasının ardından 14 Ocak Çarşamba akşamı 44'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler” dizisinin 44'üncü bölüm konusu şöyle;
Cemo’nun hapse girmesiyle Azize’nin verdiği kararın bedeli ağırlaşır. Kardeşlerini korumak adına büyük bir fedakarlık yapan Azize, annesi Bala ve kardeşlerinin öfkesinin hedefi olur. Bala, yaşadığı acının sorumlusu olarak Azize’yi görürken, aile ilk kez gerçek anlamda bölünmenin eşiğine gelir.
Zeliha ve Yusuf, her şeyi geride bırakıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verirken; Haşmet, oğlunu eve döndürmek için her yolu denemeye hazırdır.
Azize’nin yokluğunda Bala, çocuklarıyla birlikte hayatın sert gerçekleriyle yüzleşir. Fidan’ın rahatsızlanması, bu mücadeleyi daha da ağırlaştırır.
Yalnızlık ve suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışan Azize’nin alkolün etkisi altındayken kaynanası Pervin’e kazara arabayla çarpması, evdeki tüm dengeleri altüst eder.
Devran ise aşiret içinde patlak veren ciddi bir kriz nedeniyle Azize’nin yanında olamaz. Zorla evlendirilmek istenen Aysel’in kaçışı, aşireti kan davasının eşiğine sürüklerken; Devran felaketi önleyecek bir yol arar, Hazar ise bu belirsizliği kendi lehine çevirerek aşiretin başına geçme planını devreye sokar.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.