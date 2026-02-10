Sahipsizler'de Azize konağı terk ediyor
10.02.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler dizisi, yarın akşam 48'inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde; doğmamış çocuğu üzerinden yapılan anlaşmayı duyan Azize, konağı terk edecek.
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler her çarşamba yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler" dizisi, 11 Şubat Çarşamba akşamı 48'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Birbirlerinden kopmayan Azize ve kardeşlerinin hikayesini anlatan Sahipsizler’in 48'inci bölümün konusu şöyle;
Azize, doğmamış çocuğu üzerinden yapılan kan davası anlaşmasını ve Alazlar’ın kirli pazarlığını öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Devran’a olan güvenini tamamen yitiren Azize, “Doğmamış çocuğumu size harcatmam” diyerek ailesini yanına alır ve Alaz konağını terk eder.
Karısının gidişiyle perişan olan Devran, bir yandan Azize’yi ikna etmeye çalışırken diğer yandan babası Vahap ve annesi Pervin’in baskısıyla köşeye sıkışır. Azize’yi zorla eve getirme girişimlerinden sonuç alamayan Pervin ise rotasını değiştirir.
Azize’den intikam almak ve onu en zayıf yerinden vurmak için Melis’i Hazar’a istemeye karar verir. Ekonomik olarak zor durumda olan Haşmetler içinse bu teklif bulunmaz bir fırsata dönüşür.
Kan davasını kökten bitirmek isteyen Devran, her şeyi göze alarak Haydar’la ortak bir yol bulmak için yüzleşmeye karar verir. Ancak Hazar’ın manipülasyonlarıyla Haydar, Devran’ın barış için değil, kendisini öldürmek için geldiğine ikna edilmiştir. Devran ise ölümcül bir tuzağa doğru son sürat ilerlediğinden habersizdir.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.