Sahipsizler'de Azize konağı terk ediyor

Kan davasını kökten bitirmek isteyen Devran, her şeyi göze alarak Haydar’la ortak bir yol bulmak için yüzleşmeye karar verir. Ancak Hazar’ın manipülasyonlarıyla Haydar, Devran’ın barış için değil, kendisini öldürmek için geldiğine ikna edilmiştir. Devran ise ölümcül bir tuzağa doğru son sürat ilerlediğinden habersizdir.