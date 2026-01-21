Sahipsizler'de Azize ve Devran'ın bebek sevincine gölge düşüyor
21.01.2026 11:27
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, bu akşam 45'inci bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme; bebek bekleyen Azize'nin kaçırılması damga vuracak.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler” dizisi, 21 Ocak Çarşamba yani bu akşam 45'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden “Sahipsizler”in 45'inci bölüm konusu şöyle;
Tufan’ın Aysel’i geri almak için Azize’yi kaçırmasıyla büyük bir kaos patlak verir. Azize’nin hamile olduğunu öğrenen Devran, hayatının en mutlu haberini aldığı anda büyük bir yıkım yaşar; karısını ve doğmamış bebeğini kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarışa girer.
Çocuklarıyla birlikte Yavuz’un çiftliğine sığınan Bala, Cemo’yu kurtarabilmek için Yavuz’un getirdiği avukata umut bağlar.
Annesinin çiftlikte kaldığını öğrenen Azize ile Bala arasında ise geçmişin tüm hesaplarının açıldığı büyük bir yüzleşme yaşanır.
Öte yandan hamile olan Zeliha, düşük riski nedeniyle hastaneye kaldırılır. Doktor, Zeliha’nın stresten kesinlikle uzak durması gerektiğini söylerken Yusuf, Azize’nin kaçırıldığını ondan gizlemek zorunda kalır.
Devran, Azize’yi kurtarmak için seferber olurken Hazar’ın Azize’nin hamile olduğunu öğrenmesi tüm planlarını altüst eder. Hazar, bu bebekten kurtulmak için tehlikeli bir yol bulur.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.