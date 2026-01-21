Sahipsizler'de Azize ve Devran'ın bebek sevincine gölge düşüyor

Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden “Sahipsizler”in 45'inci bölüm konusu şöyle;

Tufan’ın Aysel’i geri almak için Azize’yi kaçırmasıyla büyük bir kaos patlak verir. Azize’nin hamile olduğunu öğrenen Devran, hayatının en mutlu haberini aldığı anda büyük bir yıkım yaşar; karısını ve doğmamış bebeğini kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarışa girer.