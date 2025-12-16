Sahipsizler'de dengeler altüst oluyor

16.12.2025 15:51

NTV - Haber Merkezi

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in yarın akşam ekranlara gelecek 42'nci bölümünde; Zeliha ve Yusuf'un herkesten sakladığı sır ortaya çıkacak.

Sahipsizler'de dengeler altüst oluyor
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 42'nci bölüm konusu şöyle;

 

Hazar’ın Devran’ın kardeşi olduğunun ortaya çıkması, Alazlar’da taşları yerinden oynatır.

Devran, bu oyunu bozmanın tek yolunun gerçeği herkesin gözleri önüne sermek olduğunu düşünerek DNA testi yaptırmaya karar verir.

Zeliha ve Yusuf’un gizlemeye çalıştığı hamilelik ortaya çıktığında, aileler arasında büyük bir fırtına kopar. Haşmet bu evliliğe kesin bir dille karşı çıkarken, Yusuf sevdiği kadından vazgeçmemekte kararlıdır.

Bala ise uzun süredir Azize’ye devrettiği “annelik” görevini yeniden üstlenir; bu dönüş Azize’nin yıllardır taşıdığı yükle yüzleşmesine neden olur.

Devran, annesinin Hazar’ı sahiplenmesiyle derinden sarsılırken; Pervin’in, aşiretin Hazar ve Devran tarafından birlikte yönetilmesi gerektiğini dile getirmesi tüm dengeleri altüst eder.

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.

Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.