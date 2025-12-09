Sahipsizler'de Devran, Aras'ın peşinde
09.12.2025 16:53
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler'in yarın akşam ekranlara gelecek 41'inci bölümünde; Devran Alaz, Aras'ın peşine düşüyor.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler'in 41'inci bölüm konusu şöyle;
Devran, Aras’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler.
Aşiretin başına geçebilmesi için silahların yerini bulmak zorundadır ve Aras’ı mahzende zincire vurarak konuşturmak için en sert oyununu devreye sokar.
Çocukların annesi Bala, geçmişiyle yüzleştikçe deliliğin eşiğine sürüklenir ve Yavuz Uzunkaya’yı öldürmeye karar verir.
Bu sırada Zeliha hamile olduğunu öğrenir; Yusuf mutluluktan havalara uçsa da ikili bunu şimdilik gizlemek zorundadır.
Öte yanda Süheyla, Melis’i kurtarmak için “hamileyim” yalanını söyler ve Haşmet bir anda ikinci kez baba olma heyecanına kapılır.
Yaşam mücadelesi veren Vahap gözlerini açar ve Devran’a tek bir emir verir: Aras’ı ortadan kaldır. Devran ise bir yandan silahların peşinde koşarken, diğer yandan babasının baskısıyla Aras’ı öldürmenin eşiğine gelir. Fakat beklenmedik bir haber tüm dengeleri değiştirecektir.
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.