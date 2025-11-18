Sahipsizler'de Devran için zorlu seçim

Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler'in 38'inci bölüm konusu şöyle;

Azize ve kardeşler, Samet’in “Annem yaşıyor!” sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet’e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.