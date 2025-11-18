Sahipsizler'de Devran için zorlu seçim

18.11.2025 10:51

NTV - Haber Merkezi

Sahipsizler, yarın 38'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde; Devran, Azize'nin annesini kurtarmak ve aşiretin başına geçmek arasında kalacak.

Sahipsizler'de Devran için zorlu seçim
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler'in 38'inci bölüm konusu şöyle; 

 

Azize ve kardeşler, Samet’in “Annem yaşıyor!” sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet’e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.

Aras ve Bade, malları ele geçiren kişinin aşiretin başına geçeceğinin farkındadır; bu yüzden Devran’a, mallar karşılığında Bala kozunu oynarlar.

Devran, aşiretin başına geçmekle Azize’nin annesini kurtarmak arasında kalırken, onun için hazırlanan kötü son giderek yaklaşmaktadır.

Melis’in geçirdiği kazanın ardından Haşmet ilk kez gerçek bir kaybetme korkusu yaşar ve Cemo’yla evlenmesine ilk defa sıcak bakar.

Yusuf ise Bahar’a destek olacağına dair Firuze’ye söz verir; ancak bu durumdan, henüz iyileşme yolunda ilk adımlarını atan Zeliha’nın haberi yoktur.

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.