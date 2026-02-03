Sahipsizler'de Devran zor durumda. Babasının sırrını Azize'den saklıyor

Azize, Pervin’in organize ettiği Mardin usulü “baby shower” ve bebeğe isim koyma dayatmalarıyla evde adeta sınav verir. Yusuf, Devran’ın kendisine gizlice yardım ettiğini öğrenince bunu onuruna yediremez ve kimseye muhtaç olmadığını kanıtlamak için tehlikeli bir yola girer.