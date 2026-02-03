Sahipsizler'de Devran zor durumda. Babasının sırrını Azize'den saklıyor
03.02.2026 13:05
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yarın akşam 47'nci bölümüyle ekrana gelecek. Devran'ın babasının sırrını Azize'den saklaması yeni bölüme damga vuracak.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler" dizisi, 4 Şubat Çarşamba akşamı 47'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden “Sahipsizler”in 47'nci bölüm konusu şöyle;
Devran’ın, ailesini korumak uğruna Tufan’ı öldürmesi, yıllardır uyuyan kan davasının fitilini ateşler.
Oğlunu hayatta tutmak isteyen Vahap Alaz ise kimsenin aklının ucundan geçmeyecek, geri dönüşü olmayan bir anlaşmaya imza atar: Devran’ın doğacak ilk kız çocuğu, Haydar’ın oğluyla evlendirilmek üzere beşik kertmesi yapılacaktır.
Azize, Pervin’in organize ettiği Mardin usulü “baby shower” ve bebeğe isim koyma dayatmalarıyla evde adeta sınav verir. Yusuf, Devran’ın kendisine gizlice yardım ettiğini öğrenince bunu onuruna yediremez ve kimseye muhtaç olmadığını kanıtlamak için tehlikeli bir yola girer.
Mahallede Necla, borçları yüzünden dükkânını kapatmak zorunda kalırken; boykot edilen Haşmet’in her şeyi düzeltmek için Yusuf’tan özür dilemesi gerekmektedir.
Devran, babasının yaptığı bu dehşet verici anlaşmayı öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Karısı ve doğacak çocuğu için gerekirse dünyayı yakmaya hazır olan Devran, babasıyla karşı karşıya gelirken bu karanlık sırrı Azize’den saklamak zorundadır.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.