Sahipsizler'de Devran'dan Hazar hamlesi
02.12.2025 12:45
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler'in yarın akşam ekranlara gelecek 40'ıncı bölümünde; Devran Alaz, Hazar’ın maskesini düşürmeye çalışacak.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler'in 40'ıncı bölüm konusu şöyle;
Vahap Ağa’nın vurulmasıyla Devran büyük bir yıkım yaşar. Bu kaosu fırsat bilen Aras ise Hazar Demirci olarak sahalara geri döner. Aşiretin sermayesini çalan Aras, ağalara gönderdiği mesajla aşiretin desteğini kendine çekmek ister.
Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala’nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır.
Bala’nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.
Vahap’ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar’ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.