Sahipsizler'de Haşmet'i vuran Cemo için karar günü
23.12.2025 13:46
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler'in yarın akşam yayınlanacak 43'üncü bölümünde; Haşmet’i vuran ve kaçmakla teslim olmak arasında kalan Cemo'nun kararı dengeleri değiştirecek.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden Sahipsizler, çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisinin 43'üncü bölüm konusu şöyle;
Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır.
Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo’nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.
Alazlar cephesinde ise fırtına dinmez. Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar’ı aynı masaya oturtarak aşireti birlikte yönetmelerini ister.
Ancak aşiretin geleceği konusunda ters düşen iki kardeşten Devran, Hazar’ın aksine aşireti kirli işlerden arındırmak istemektedir. Hazar ise Cemo’nun yarattığı kaosu fırsata çevirerek sessizce kendi planını hayata geçirmeye hazırlanır.
Öte yandan ailesi, Yusuf’un Zeliha’yı hayatından tamamen çıkarması için baskı kurarken; Yusuf, ailesi ile sevdiği kadın arasında ağır bir sınavdan geçer. Cemo ise kaçmakla teslim olmak arasında gidip gelirken, alacağı karar her şeyin seyrini belirleyecektir.
Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner gibi isimler de yer alıyor.
Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme aldığı Sahipsizler'in yönetmen koltuğunda Enes Kartal oturuyor. Dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.