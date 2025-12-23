Sahipsizler'de Haşmet'i vuran Cemo için karar günü

Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo’nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.