Sahipsizler'de tehlikeli yolculuk. Melis'in hayatı tehlikede
24.02.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
Sahipsizler, yarın akşam 50'nci bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde; Hazar'dan kurtulmaya çalışan Melis, hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacak.
Her çarşamba akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşan, başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler" dizisi, 25 Şubat Çarşamba akşamı 50'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Birbirlerinden kopmayan Azize ve kardeşlerinin hikayesini anlatan Sahipsizler’in 50'nci bölümün konusu şöyle;
Öldüğü sanılan Devran Alaz’ın Melis ve Hazar'ın nikahı basarak geri dönmesi, Hazar’ın tüm planlarını altüst eder.
Köşeye sıkışan Hazar, Melis’i rehin alarak otelden kaçar. Melis, bu tehlikeli yolculuk sırasında Hazar’dan kurtulmak için her yolu denerken, ormanda bacağını bir akrebin sokmasıyla hayati tehlikeyle karşı karşıya kalır.
Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha; Hazar’ı yakalamak ve Melis’i kurtarmak için peşlerine düşerler. Ancak takip sırasında araçları bozulunca, geceyi ormanın derinliklerinde geçirmek zorunda kalırlar.
Hazar ise polisten kurtulmak ve yurt dışına kaçabilmek için her şeyi gözden çıkarmaya hazırdır. Öte yandan Alaz Otel’de kalan Bala, Hamiyet ve diğer aile üyeleri, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya gelirler.
Hazırlanan bu sahur sofrasıyla, evladını kaybetmekten korkan Necla ve ailesine destek olup onların moralini yüksek tutmaya çalışırken, herkes Melis’ten gelecek haberi beklemektedir.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.