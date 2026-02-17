Sahipsizler'de tüm dengeler değişiyor. Nikah töreninde büyük hesaplaşma
17.02.2026 12:06
NTV - Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yarın akşam 49'uncu bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüme; Devran'ın kurduğu oyun ve değişen dengeler damga vuracak.
Her çarşamba Star'da izleyiciyle buluşan, başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı “Sahipsizler" dizisi, 18 Şubat Çarşamba akşamı 49'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Birbirlerinden kopmayan Azize ve kardeşlerinin hikayesini anlatan Sahipsizler’in 49'uncu bölümün konusu şöyle;
Devran’ın içinde bulunduğu aracın havaya uçmasıyla herkes derin bir yasa boğulur. Olay yerindeki enkazla karşılaşan Azize, Pervin ve Vahap hayatlarının en acı günüyle yüzleşirken; Azize, Devran’ın öldüğüne inanmayı reddeder.
Bu kaosu fırsat bilen Hazar ise sinsi planlarını devreye sokar. Bir yandan aileyle yas tutuyormuş gibi görünürken, diğer yandan suç ortağı Bade ile birlikte Haydar ve Gülsüm’ü tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçer.
Hazar’ın asıl hedefi, bir an önce evlenerek aşiretin başına geçmektir. Ancak Azize, sezgilerinin peşini bırakmaz.
İpuçlarını takip ederek Devran’ın aslında hayatta olduğunu öğrenir. Devran, Hazar’ın maskesini düşürmek için büyük bir gizlilikle kendi “ölüm oyunu”nu kurmuştur.
Büyük hesaplaşma, Hazar ve Melis’in nikâh töreninde gerçekleşir. Herkesin umudunu kestiği anda ortaya çıkacak olan Devran, tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.
"Sahipsizler" dizisinin oyuncu kadrosunda; Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşane gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Enes Kartal'ın oturduğu “Sahipsizler”in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yaratıcı yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.