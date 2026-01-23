Sahnede geçen bir ömür. Haldun Dormen'in unutulmaz rolleri

Haldun Dormen'i uzun bir aradan sonra 2009 yılında tiyatro sahnesine döndüren oyun Moliere'in "Kibarlık Budalası" oldu. Dormen'in "Mösyö Jordain" rolüne hayat verdiği oyun, 10 yıl boyunca 600 kez sahnelendi.

Haldun Dormen de Moliere'in bir oyununun Fransa'nın dışında 600 defa oynanmasının büyük bir başarı olduğunu söylemişti.

"Kibarlık Budalası", 17'nci yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma adına gösterdiği çabayı konu ediyor.