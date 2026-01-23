Sahnede geçen bir ömür. Haldun Dormen'in unutulmaz rolleri
23.01.2026 16:42
Son Güncelleme: 23.01.2026 17:01
Ceren Ekşi
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Ardında sayısız eser bırakan usta sanatçının unutulmayan rolleri akıllara geldi.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti. 97 yaşında vefat eden duayen oyuncu, 72 yıllık sanat hayatı boyunca sayısız projeye imza attı. Tiyatroya ilgisinin her fırsatta doğuştan geldiğini söyleyen ve “Yaparsın şekerim” lafıyla özdeşleşen Dormen'in ardından hafızalara kazınan rolleri merak konusu oldu.
KİBARLIK BUDALASI
Haldun Dormen'i uzun bir aradan sonra 2009 yılında tiyatro sahnesine döndüren oyun Moliere'in "Kibarlık Budalası" oldu. Dormen'in "Mösyö Jordain" rolüne hayat verdiği oyun, 10 yıl boyunca 600 kez sahnelendi.
Haldun Dormen de Moliere'in bir oyununun Fransa'nın dışında 600 defa oynanmasının büyük bir başarı olduğunu söylemişti.
"Kibarlık Budalası", 17'nci yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain'in asilzade olma adına gösterdiği çabayı konu ediyor.
MÜFETTİŞ
Hayatını tiyatroya adayan Haldun Dormen, yakın dönemde Nikolay Gogol imzalı "Müfettiş" adlı oyunda da başrol oynadı. 2015'te perde açan "Müfettiş", birçok temsilde farklı illerde seyirciyle buluştu.
DADI
ABD'de yayımlanan "Nanny" adlı komedi dizisinin Türkiye versiyonu olan "Dadı" dizisi, 2001-2002 yılları arasında ekrana geldi.
"Dadı" dizisinde Kenan Işık, Gülben Ergen, Seray Sever ile birlikte rol alan Haldun Dormen, dizideki hazırcevap uşak "Pertev" rolüyle çok sevildi.
SAYIN BAKANIM
Bir İngiliz siyasi komedi dizisinden ülkemize uyarlanan "Sayın Bakanım" adlı dizide başrolleri Haldun Dormen, Haluk Bilginer, Kenan Işık ve Ali Sunal paylaştı. Bir durum komedisi olan dizide Burhan Bey'i oynayan Dormen, bu rolüyle de akıllarda yer etti.
ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden Jacques Deval'in komedi oyunundan uyarlanan "Şahane Züğürtler", ilk kez 1963'te Dormen Tiyatrosu'nda perde açtı. Oyun 280 temsil boyunca sahnelendi.
Aynı oyun 1990'lı yıllarda tekrar sahnelendi. Bu kez 4 yıl boyunca seyirciyle buluşan Şahane Züğürtler'de Dormen başrolleri Nevra Serezli ile paylaştı.
Hayatını sahnede geçiren ve birçok sanatçı yetiştiren Haldun Dormen, “Lüküs Hayat”, “Sokak Kızı İrma”, “Hisseli Harikalar Kumpanyası” gibi oyunlarla da tiyatro tarihine adını yazdırdı.
25 OCAK'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Haldun Dormen, 25 Ocak Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk olarak anma töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.