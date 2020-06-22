Sahnede stand up yaparken düşen komedyen DL Hughley'in Covid-19 testi pozitif çıktı (Corona olan ünlü isimler)

DARRYL LYNN HUGHLEY

Cuma akşamı ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde stand up gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki komedyen Darryl Lynn Hughley, corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Ünlü komedyen bayıldıktan sonra kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından corona virüsü olduğunu duyurdu. Kaldığı otel odasında 14 günlük karantinaya gien Amerikalı komedyen, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Hastalığım asempotmatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok ve nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim de bulunmuyor. Tat veya koku kaybım da yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler.”